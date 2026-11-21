QUI DETIENT LE POUVOIR ?
21 novembre 2026
L’Iran fonctionne désormais sans son guide suprême et voilà qui gouverne réellement
Officiellement à la tête de la République islamique, Mojtaba Khamenei n’apparaît plus et pourrait, selon des sources internes au régime, être plongé dans un coma profond. Derrière cette façade, le pouvoir s’est concentré entre les mains des gardiens de la Révolution, un corps moins homogène qu’il n’y paraît mais uni dès qu’il s’agit de sauver le régime. Emmanuel Razavi décrit un système qui se maintient par la terreur à l’intérieur et par la menace asymétrique à l’extérieur, et qui ne cédera pas sur le nucléaire.
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Ce qu’il faut en retenir
Mojtaba Khamenei ne serait plus en état de diriger. Ceux qui parlent en son nom se servent de son état pour imposer leurs décisions.
Les gardiens de la Révolution contrôlent l’administration, la sécurité, l’économie et la politique. L’armée et les religieux leur sont subordonnés.
Le corps est divisé en factions, et la force Al-Quds agit de plus en plus seule. Pourtant, toutes les factions font bloc quand la survie du régime est en jeu.
Pour Emmanuel Razavi, les négociations voulues par Donald Trump sont vouées à l’échec : le régime ne renoncera ni à la bombe ni à ses proxys.
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Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).
Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).