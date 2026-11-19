David Duhamel est docteur en économie et enseignant à Sciences Po Paris, à l’ILERI et à Parsons.

Enseignant en économie, spécialisé dans l'enseignement en anglais aux étudiants étrangers, il est titulaire d'un doctorat avec une thèse sur les théories économiques de la justice, soutenue à la Sorbonne. Spécialisé dans l'enseignement de l'Histoire de la Pensée économique.