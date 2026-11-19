COLOSSES AUX MATERNITES D’ARGILE
19 novembre 2026
Sommet Xi Trump Poutine : et la superpuissance la moins menacée par l’effondrement démographique est…
Alors que Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine affichent leur puissance à Shenzhen, leurs trois pays se trouvent sous le seuil de renouvellement des générations. Entre saignée militaire russe, crash nataliste chinois et résistance américaine sous tension migratoire, l’équilibre mondial vacille. Face à ces géants vieillissants, l’essor de l’Inde ou du Nigeria annonce-t-il une nouvelle bascule géopolitique ?
11 min de lecture
Ce qu'il faut en retenir :
Choc démographique sino-russe : La Russie souffre d'un déclin structurel ancien, tandis que la Chine affronte une chute brutale de sa natalité menaçant sa projection de puissance future.
Atout migratoire américain : Malgré une fécondité en baisse, les États-Unis préservent une population plus jeune et leur rang mondial grâce à une capacité d'attraction migratoire unique.
Limites de l'automatisation : Si la robotisation soutient l'industrie chinoise, elle ne peut compenser ni l'effondrement du marché intérieur ni les besoins humains liés au vieillissement.
Illusion du seul nombre : Sans infrastructures ni développement économique solide, le boom démographique de pays comme l'Inde ou le Nigeria ne garantit pas le statut de superpuissance.
La suite de cet article est réservée aux abonnés.
Laurent Chalard est géographe-consultant, membre du think tank European Centre for International Affairs.
David Duhamel est docteur en économie et enseignant à Sciences Po Paris, à l’ILERI et à Parsons.
Enseignant en économie, spécialisé dans l'enseignement en anglais aux étudiants étrangers, il est titulaire d'un doctorat avec une thèse sur les théories économiques de la justice, soutenue à la Sorbonne. Spécialisé dans l'enseignement de l'Histoire de la Pensée économique.
Laurent Chalard est géographe-consultant, membre du think tank European Centre for International Affairs.
David Duhamel est docteur en économie et enseignant à Sciences Po Paris, à l’ILERI et à Parsons.
Enseignant en économie, spécialisé dans l'enseignement en anglais aux étudiants étrangers, il est titulaire d'un doctorat avec une thèse sur les théories économiques de la justice, soutenue à la Sorbonne. Spécialisé dans l'enseignement de l'Histoire de la Pensée économique.