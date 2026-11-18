EMPECHEUR DE PENSER EN ROND

David Lisnard, candidat libéral ou (surtout) candidat anti-cercle de la raison ?

Dans le cadre de la campagne présidentielle de 2027, la candidature de David Lisnard porte un projet ouvertement libéral axé sur la réduction des dépenses publiques et le recentrage de l'État sur ses missions régaliennes. Cette ligne économique assumée attire un électorat déçu par la pression fiscale, bien que son positionnement sociétal et régalien suscite des débats au sein même de la famille libérale.