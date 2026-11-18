EMPECHEUR DE PENSER EN ROND
18 novembre 2026
David Lisnard, candidat libéral ou (surtout) candidat anti-cercle de la raison ?
Dans le cadre de la campagne présidentielle de 2027, la candidature de David Lisnard porte un projet ouvertement libéral axé sur la réduction des dépenses publiques et le recentrage de l'État sur ses missions régaliennes. Cette ligne économique assumée attire un électorat déçu par la pression fiscale, bien que son positionnement sociétal et régalien suscite des débats au sein même de la famille libérale.
15 min de lecture
Ce qu'il faut en retenir :
État régalien et baisse fiscale : Selon Yves Bourdillon et Kevin Brookes, David Lisnard prône un libéralisme classique visant à réduire la dépense publique et les normes tout en renforçant la police et la justice.
Distinction avec le libertarianisme : Les deux analystes soulignent que son programme maintient des mécanismes de protection sociale et ne relève pas d'une suppression de l'État, contrairement à certaines qualifications médiatiques.
Nuances sur le volet sociétal : Kevin Brookes relève que son approche sécuritaire sur les drogues, prudente sur la fin de vie et restrictive sur l'immigration reste plus proche de la droite traditionnelle que du libéralisme sociétal.
Potentiel auprès des actifs : D'après les intervenants, son profil d'élu local et son discours anti-fiscaliste trouvent un écho chez les jeunes actifs, les entrepreneurs et les électeurs déçus du macronisme.
La suite de cet article est réservée aux abonnés.
Kevin Brookes est Directeur de GenerationLibre et enseignant en science politique et en économie.
Yves Bourdillon ancien journaliste aux Echos et écrivain.
Kevin Brookes est Directeur de GenerationLibre et enseignant en science politique et en économie.
Yves Bourdillon ancien journaliste aux Echos et écrivain.