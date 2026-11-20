SOMMET TRILATERAL

Sommet Xi / Trump / Poutine : l’Europe absente mais gagnante, la Russie présente mais sous tutelle

La rencontre trilatérale inédite à Shenzhen entre Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine a privilégié la mise en scène symbolique aux avancées diplomatiques concrètes. Face à un président américain affaibli et un maître du Kremlin cherchant à briser son isolement, Pékin affiche sa centralité, tandis que l'Union européenne tente de s'imposer comme un acteur incontournable de sa propre sécurité.