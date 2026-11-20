SOMMET TRILATERAL
20 novembre 2026
Sommet Xi / Trump / Poutine : l’Europe absente mais gagnante, la Russie présente mais sous tutelle
La rencontre trilatérale inédite à Shenzhen entre Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine a privilégié la mise en scène symbolique aux avancées diplomatiques concrètes. Face à un président américain affaibli et un maître du Kremlin cherchant à briser son isolement, Pékin affiche sa centralité, tandis que l'Union européenne tente de s'imposer comme un acteur incontournable de sa propre sécurité.
14 min de lecture
Ce qu'il faut en retenir :
Théâtre sans accord majeur : Malgré des gestes sur le libre-échange et le dialogue nucléaire, le sommet reste superficiel et échoue à résoudre les crises en Ukraine ou en Iran.
Jeux de postures des trois grands : Xi Jinping démontre sa stature mondiale, Poutine obtient une réhabilitation internationale malgré l'attaque du pont de Crimée, et Trump apparaît affaibli.
Isolement et divorce transatlantique : Le désengagement de Washington et ses critiques contre les institutions internationales confirment l'érosion de la solidarité historique occidentale.
Sursaut stratégique européen : Mobilisée financièrement et militairement à Berlin pour soutenir Kyiv, l'Union européenne doit surmonter ses divisions pour peser face à ce nouvel ordre.
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Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).