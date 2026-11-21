REVUE DE PRESSE PEOPLE
21 novembre 2026
Luc Besson attend son 6ème, Miley Cyrus se remarie, Suki Waterhouse tripote Robert Pattinson; Brigitte & Emmanuel Macron voient entrer les millions, Ashton Kutcher devient millIArdaire; Melania Trump bazookise Donald, Kris Jenner se Jocondise la ch…
Cette semaine, la presse people ouvre les cartons de Faustine Bollaert, fait les comptes des Macron et ressort les souvenirs des ex. Pendant que Miley Cyrus préparerait son mariage, Kris Jenner raconte sa dernière restauration. La Joconde n’avait rien demandé.
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Cette semaine, les couvertures de la presse people mêlent révélations, projets à deux et affaires de gros sous :
Voici consacre sa Une à Faustine Bollaert et titre « Avec Gauthier, c’est du sérieux ! ». Photos exclusives à l’appui, le magazine annonce qu’un an après leur coup de foudre, ils emménagent ensemble. Il revient également sur l’affaire Delon, sous l’accroche « Une polémique et des mensonges ». Côté cinéma, il s’interroge sur celle qui pourrait devenir la James Bond Girl de Robert Pattinson, avec Sydney Sweeney et Margaret Qualley en médaillon. Hugh Jackman s’affiche amoureux à la plage en Australie, tandis que Gérard Depardieu fait l’objet d’un sujet annoncé par cette formule « Cette fois, il ne peut plus nier… ».
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MOTS-CLESRevue de Presse People , Meghan et Harry , Charles III , Kris Jenner , faustine bollaert , William et Kate , Robert Pattinson , James Bond , Vanessa Paradis , Johnny Depp , Kim Kardashian , Kourtney Kardashian , Maeva Ghennam , Katy Perry , Justin Trudeau , Luc Besson , Sarah Saldmann , Emma Watson , Charlène de Monaco , Albert de Monaco , Madonna , Dua Lipa , Jean Dujardin , Kevin Costner , Artus , Hugh Jackman , Angelina Jolie
THEMATIQUESPeople
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.