Voici consacre sa Une à Faustine Bollaert et titre « Avec Gauthier, c’est du sérieux ! ». Photos exclusives à l’appui, le magazine annonce qu’un an après leur coup de foudre, ils emménagent ensemble. Il revient également sur l’affaire Delon, sous l’accroche « Une polémique et des mensonges ». Côté cinéma, il s’interroge sur celle qui pourrait devenir la James Bond Girl de Robert Pattinson, avec Sydney Sweeney et Margaret Qualley en médaillon. Hugh Jackman s’affiche amoureux à la plage en Australie, tandis que Gérard Depardieu fait l’objet d’un sujet annoncé par cette formule « Cette fois, il ne peut plus nier… ».