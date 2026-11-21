C’est une comptabilité difficile à tenir parce qu’entre les ambitieux officiellement déclarés (avec ou sans signatures de maires), les encore hésitants (« c’est après Noël que ça se passe »), les candidats dits de « témoignage » , les aventuriers de tatamis, les purs mabouls , et les stratèges cherchant juste à négocier leurs pourcentages Ifop contre un maroquin ou un siège au Parlement le moment venu, leur effectif est en évolution constante.