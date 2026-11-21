BISON FUTE
21 novembre 2026
Dominique de Villepin veut sauver la France du pourrissement, mais qui la sauvera du narcissisme des candidatures en série de la présidentielle
« Nous partîmes cinq cents mais par un prompt renfort nous nous vîmes trois mille en arrivant au port ». L’homme de droite préféré de la gauche fait à son tour le don de sa personne au pays pour le sauver du « pourrissement ».
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C’est une comptabilité difficile à tenir parce qu’entre les ambitieux officiellement déclarés (avec ou sans signatures de maires), les encore hésitants (« c’est après Noël que ça se passe »), les candidats dits de « témoignage », les aventuriers de tatamis, les purs mabouls, et les stratèges cherchant juste à négocier leurs pourcentages Ifop contre un maroquin ou un siège au Parlement le moment venu, leur effectif est en évolution constante.
Mais bon, au doigt mouillé, on s’approcherait désormais de la quarantaine d’aspirants à la magistrature suprême et l’on n’avait plus connu pareil embouteillage depuis l’automne 2024, lorsque c’était devant Matignon qu’on faisait la queue post-dissolution (Lucie Castets, si tu nous entends…).
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