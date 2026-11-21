BREXIT
21 novembre 2026
Sommet UE Royaume-Uni : 10 ans plus tard, le bilan économique n’est pas exactement celui qui avait été prédit
Pour justifier le rapprochement avec Bruxelles scellé lors du sommet UE-Royaume-Uni, Andy Burnham affirme que le Brexit aurait coûté jusqu’à 8 % du PIB britannique. Mais les nouvelles données de l’Office national des statistiques (ONS), qui révisent nettement à la hausse la productivité du pays, bousculent ce récit. Christian Saint-Etienne, Nathalie Jeanson et Celia Colin démêlent ce qui relève des pertes réelles, des estimations contestées et des handicaps bien mesurés de l’économie britannique.
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Ce qu’il faut en retenir
Le chiffre de 8 % est l’estimation la plus haute d’une étude du NBER non revue par les pairs. On lui reproche de trop s’appuyer sur la croissance américaine.
Selon l’Office national des statistiques britannique, la productivité horaire britannique a progressé de 12,7 % entre 2015 et 2025, plus qu’en Allemagne, en France et en Italie.
Le coût réel du Brexit se situerait plutôt autour de 2 à 3 % du PIB, l’ordre de grandeur retenu par les économistes modérés.
Les pertes sont tangibles pour le commerce de marchandises et l’investissement, mais les exportations de services ont résisté.
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Christian Saint-Etienne est Universitaire économiste et membre du Cercle des Economistes'. Dernier livre : 'Trump et nous, Comment sauver la France et l'Europe' aux Editions Odile Jacob 2025.
Nathalie Janson est professeur associé d'économie au sein du département Finance à NEOMA Business School. Nathalie Janson est présidente du think tank Génération Libre. Elle a obtenu son Doctorat en Economie à l'Université Paris I-La Sorbonne en collaboration avec le programme ESSEC PhD.
Celia Colin est économiste.
Christian Saint-Etienne est Universitaire économiste et membre du Cercle des Economistes'. Dernier livre : 'Trump et nous, Comment sauver la France et l'Europe' aux Editions Odile Jacob 2025.
Nathalie Janson est professeur associé d'économie au sein du département Finance à NEOMA Business School. Nathalie Janson est présidente du think tank Génération Libre. Elle a obtenu son Doctorat en Economie à l'Université Paris I-La Sorbonne en collaboration avec le programme ESSEC PhD.
Celia Colin est économiste.