BREXIT

Sommet UE Royaume-Uni : 10 ans plus tard, le bilan économique n’est pas exactement celui qui avait été prédit

Pour justifier le rapprochement avec Bruxelles scellé lors du sommet UE-Royaume-Uni, Andy Burnham affirme que le Brexit aurait coûté jusqu’à 8 % du PIB britannique. Mais les nouvelles données de l’Office national des statistiques (ONS), qui révisent nettement à la hausse la productivité du pays, bousculent ce récit. Christian Saint-Etienne, Nathalie Jeanson et Celia Colin démêlent ce qui relève des pertes réelles, des estimations contestées et des handicaps bien mesurés de l’économie britannique.