Le centre n’a jamais été un bloc. Les électeurs d’Emmanuel Macron de 2022 se répartissent en quatre groupes : 35 % veulent la continuité, 27 % regardent à droite, 23 % à gauche et 15 % vers l’abstention. Le barrage contre le RN ne sert qu’au candidat qui arrive au second tour.

L’unité des pôles tient aux appareils. Les électorats du RN et de LFI sont presque aussi composites que celui du centre. Au pouvoir, ces partis se fissureraient sur des promesses impossibles à financer, comme la retraite à 62 ans.

Le centre parle aux protégés. Son électorat est le plus bourgeois de l’histoire : 7 % chez les ouvriers et 9 % chez les 18-24 ans aux législatives de 2024. Il s’adresse aussi aux anxieux, alors que la colère gagne désormais les socialistes et les cadres.