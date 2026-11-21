FRAGMENTATION ET DEFIANCE
21 novembre 2026
Deux blocs et un archipel pour 2027 : mais pourquoi autant de nuances de «centre» quand gauche radicale et droite nationale font corps ?
À dix-huit mois de la présidentielle, le RN et LFI se présentent en blocs disciplinés face à un centre éclaté en chapelles rivales. Chloé Morin revient sur les électorats, la géographie, les écrans et les émotions de chaque camp. Elle montre que cette unité tient surtout à des appareils, et que le centre doit sa faiblesse à une sociologie trop âgée et trop aisée, ainsi qu’à des élites qui ne paient jamais leurs erreurs.
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Ce qu’il faut en retenir
Le centre n’a jamais été un bloc. Les électeurs d’Emmanuel Macron de 2022 se répartissent en quatre groupes : 35 % veulent la continuité, 27 % regardent à droite, 23 % à gauche et 15 % vers l’abstention. Le barrage contre le RN ne sert qu’au candidat qui arrive au second tour.
L’unité des pôles tient aux appareils. Les électorats du RN et de LFI sont presque aussi composites que celui du centre. Au pouvoir, ces partis se fissureraient sur des promesses impossibles à financer, comme la retraite à 62 ans.
Le centre parle aux protégés. Son électorat est le plus bourgeois de l’histoire : 7 % chez les ouvriers et 9 % chez les 18-24 ans aux législatives de 2024. Il s’adresse aussi aux anxieux, alors que la colère gagne désormais les socialistes et les cadres.
L’impunité des élites nourrit la défiance. Le déficit de 2024 a fini à 5,8 % au lieu des 4,4 % prévus, et personne n’en a payé le prix. Pour Chloé Morin, il faut « réindexer » la parole des dirigeants sur ses conséquences.
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Chloé Morin est ex-conseillère Opinion du Premier ministre de 2012 à 2017, et Experte-associée à la Fondation Jean Jaurès.
Chloé Morin est ex-conseillère Opinion du Premier ministre de 2012 à 2017, et Experte-associée à la Fondation Jean Jaurès.