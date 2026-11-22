ACTE VI
22 novembre 2026
Cette très grande ambiguïté de LFI face aux appels au soulèvement et à la violence
Alors que les appels au soulèvement et aux violences ont accompagné les mobilisations de samedi, la position de La France insoumise interroge. Entre condamnation de façade, soutien à la contestation et ambiguïté face aux débordements, le mouvement entretient-il une confusion entre légitimité des revendications sociales et justification de la violence ?
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Ce qu'il faut en retenir :
LFI entretient une ambiguïté préoccupante face à la violence. Le mouvement condamne officiellement les débordements tout en encourageant, par son discours et sa rhétorique, une radicalisation de la contestation.
La culture du clash contribue à la radicalisation du débat politique. Les appels à la rupture et à la confrontation portés par LFI participeraient à banaliser une logique de bras de fer permanent avec les institutions et le pouvoir.
L'amnistie des casseurs brouille la frontière entre revendication sociale et violence. Défendre une cause politique ou sociale ne saurait justifier les dégradations, les incendies ou les agressions commises au nom de cette cause.
Les attaques contre les établissements scolaires et les domiciles marquent une escalade inquiétante. Au-delà des violences matérielles, ces actes visent des lieux et des personnes incarnant les institutions républicaines. Leur coût humain, matériel et financier pèsera durablement sur la collectivité.
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MOTS-CLESPolitique , mobilisation , manifestations , acte VI , pouvoir d'achat , militants , casse , menaces , pillages , domicile , LFI , La France insoumise , casseurs , Jean-Luc Mélenchon , responsabilités , influence , désordre , conflictualité , commerces , commerçants , institutions , VIeme république , extrême gauche
THEMATIQUESFrance
Alexandre Eyries est enseignant-chercheur HDR en Sciences de l’Information et de la Communication Spécialiste de communication politique, chercheur associé au CIMEOS de l'Université de Bourgogne Europe. Alexandre Eyries est également chercheur au sein de Spirales Institut (co-fondé par Virginie Martin).
Alexandre Eyries est enseignant-chercheur HDR en Sciences de l’Information et de la Communication Spécialiste de communication politique, chercheur associé au CIMEOS de l'Université de Bourgogne Europe. Alexandre Eyries est également chercheur au sein de Spirales Institut (co-fondé par Virginie Martin).