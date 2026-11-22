LFI entretient une ambiguïté préoccupante face à la violence. Le mouvement condamne officiellement les débordements tout en encourageant, par son discours et sa rhétorique, une radicalisation de la contestation.

La culture du clash contribue à la radicalisation du débat politique. Les appels à la rupture et à la confrontation portés par LFI participeraient à banaliser une logique de bras de fer permanent avec les institutions et le pouvoir.

L'amnistie des casseurs brouille la frontière entre revendication sociale et violence. Défendre une cause politique ou sociale ne saurait justifier les dégradations, les incendies ou les agressions commises au nom de cette cause.