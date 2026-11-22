Dans une infographie publiée par The World in Maps, la population mondiale est redessinée selon une logique entièrement différente. Le monde n’y est plus découpé selon des frontières géographiques, politiques ou culturelles, mais en huit régions d’environ un milliard d’habitants chacune.

Ces zones aux couleurs tranchées, superposées à un planisphère classique, bousculent les représentations habituelles de la démographie mondiale. La carte rappelle de façon frappante où se concentrent les humains et à quel point la densité de population varie d’un bout à l’autre de la planète.

Huit régions, un même poids démographique

Les Amériques, du Groenland à la Terre de Feu, ne forment qu’une seule région. Il faut réunir les deux continents pour atteindre un milliard d’habitants.

L’Europe, la Russie et l’Asie centrale constituent un immense bloc qui s’étend de l’Atlantique au Pacifique.

L’Afrique du Nord, la Corne de l’Afrique et le Moyen-Orient, jusqu’aux portes de l’Inde, forment une troisième région.

Le reste de l’Afrique subsaharienne en compose une quatrième.

L’Inde doit être coupée en deux. Avec environ 1,46 milliard d’habitants, elle dépasse à elle seule le seuil. Le sud du pays forme une région à part entière.

Le nord de l’Inde est regroupé avec l’ouest de la Chine, le Népal, le Bangladesh et l’Asie du Sud-Est continentale.

La Chine elle aussi est scindée. Sa moitié orientale, la plus densément peuplée, suffit à former une région, de loin la plus compacte de la carte.

Le Japon, l’Asie du Sud-Est insulaire, l’Australie et l’Océanie forment une dernière région qui s’étire à travers le Pacifique.

Le contraste est saisissant. L’est de la Chine ou le sud de l’Inde rassemblent autant d’habitants que les Amériques entières sur une fraction de leur superficie. À l’inverse, des terres immenses comme l’Australie, la Sibérie ou le Grand Nord canadien sont presque vides.

Selon Our World in Data et la Division de la population de l’ONU, la population mondiale a franchi le cap des 8 milliards fin 2022. Elle dépasse aujourd’hui 8,2 milliards, avec une croissance de plus en plus inégale : l’Afrique connaît un boom de la jeunesse, tandis que l’Europe et une partie de l’Asie vieillissent.