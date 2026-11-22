THE WORLD IN MAPS
22 novembre 2026
L’humanité vue autrement : une carte qui redécoupe le monde en huit régions d’un milliard d’habitants
Et si le monde était découpé non plus selon ses frontières géographiques ou politiques, mais en fonction du nombre de ses habitants ? Une infographie de The World in Maps propose une représentation inédite de la planète, divisée en huit grandes régions d'environ un milliard d'habitants chacune. Une carte surprenante qui révèle les contrastes de peuplement, la concentration démographique en Asie et les profondes disparités entre les territoires.
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Dans une infographie publiée par The World in Maps, la population mondiale est redessinée selon une logique entièrement différente. Le monde n’y est plus découpé selon des frontières géographiques, politiques ou culturelles, mais en huit régions d’environ un milliard d’habitants chacune.
Ces zones aux couleurs tranchées, superposées à un planisphère classique, bousculent les représentations habituelles de la démographie mondiale. La carte rappelle de façon frappante où se concentrent les humains et à quel point la densité de population varie d’un bout à l’autre de la planète.
Huit régions, un même poids démographique
Les Amériques, du Groenland à la Terre de Feu, ne forment qu’une seule région. Il faut réunir les deux continents pour atteindre un milliard d’habitants.
L’Europe, la Russie et l’Asie centrale constituent un immense bloc qui s’étend de l’Atlantique au Pacifique.
L’Afrique du Nord, la Corne de l’Afrique et le Moyen-Orient, jusqu’aux portes de l’Inde, forment une troisième région.
Le reste de l’Afrique subsaharienne en compose une quatrième.
L’Inde doit être coupée en deux. Avec environ 1,46 milliard d’habitants, elle dépasse à elle seule le seuil. Le sud du pays forme une région à part entière.
Le nord de l’Inde est regroupé avec l’ouest de la Chine, le Népal, le Bangladesh et l’Asie du Sud-Est continentale.
La Chine elle aussi est scindée. Sa moitié orientale, la plus densément peuplée, suffit à former une région, de loin la plus compacte de la carte.
Le Japon, l’Asie du Sud-Est insulaire, l’Australie et l’Océanie forment une dernière région qui s’étire à travers le Pacifique.
Le contraste est saisissant. L’est de la Chine ou le sud de l’Inde rassemblent autant d’habitants que les Amériques entières sur une fraction de leur superficie. À l’inverse, des terres immenses comme l’Australie, la Sibérie ou le Grand Nord canadien sont presque vides.
Selon Our World in Data et la Division de la population de l’ONU, la population mondiale a franchi le cap des 8 milliards fin 2022. Elle dépasse aujourd’hui 8,2 milliards, avec une croissance de plus en plus inégale : l’Afrique connaît un boom de la jeunesse, tandis que l’Europe et une partie de l’Asie vieillissent.
Cette carte remet ces dynamiques en perspective. Elle met sur un pied d’égalité des ensembles au poids démographique très inégal et invite à repenser l’équité mondiale, la représentation et l’impact environnemental à travers le prisme des populations plutôt que des territoires.
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THEMATIQUESInternational
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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