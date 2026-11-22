RELIGION

Et selon le plus grand centre de sciences politiques américain, le pays d’Europe qui comptera le plus de musulmans en 2070 est…

D'après les nouvelles projections du Pew Research Center, c'est la France qui compterait la plus forte proportion de musulmans d'Europe de l'Ouest en 2070 : environ 20 % de sa population, contre 9 % en 2020, juste devant la Suède et l'Autriche. Pour le géographe Laurent Chalard, ce doublement est logique au vu des dynamiques actuelles. Mais l'exercice a ses limites : il prolonge les tendances sur cinquante ans, s'appuie sur des données d'États parfois douteuses et ignore toute désaffiliation religieuse.