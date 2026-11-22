RELIGION
22 novembre 2026
Et selon le plus grand centre de sciences politiques américain, le pays d’Europe qui comptera le plus de musulmans en 2070 est…
D'après les nouvelles projections du Pew Research Center, c'est la France qui compterait la plus forte proportion de musulmans d'Europe de l'Ouest en 2070 : environ 20 % de sa population, contre 9 % en 2020, juste devant la Suède et l'Autriche. Pour le géographe Laurent Chalard, ce doublement est logique au vu des dynamiques actuelles. Mais l'exercice a ses limites : il prolonge les tendances sur cinquante ans, s'appuie sur des données d'États parfois douteuses et ignore toute désaffiliation religieuse.
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Ce qu'il faut en retenir :
La France aurait la plus forte proportion de musulmans d'Europe de l'Ouest en 2070, environ 20 %, contre 9 % en 2020.
Ce doublement s'explique par la poursuite de l'immigration et par une population musulmane plus jeune et plus féconde.
Ces projections restent fragiles : elles prolongent les tendances sur cinquante ans, reposent sur des statistiques officielles parfois douteuses et excluent toute désaffiliation.
Faute de statistiques religieuses en France, le débat se nourrit de chiffres invérifiables, d'où la proposition d'une question facultative dans le recensement.
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Laurent Chalard est géographe-consultant, membre du think tank European Centre for International Affairs.
Laurent Chalard est géographe-consultant, membre du think tank European Centre for International Affairs.