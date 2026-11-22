ATLANTICO-GREEN
22 novembre 2026
LFI, un programme écologie-compatible, vraiment ?
Au cœur de la campagne pour la présidentielle de 2027, le volet environnemental de La France insoumise (L’Avenir en commun, publié en novembre 2026) est moins favorable à l’environnement qu’il n’y paraît. Analyse d’un catalogue de mesures contradictoires avec la « bifurcation écologique et sociale » affichée.
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Atlantico : Le principe cardinal du programme écologique de La France insoumise repose sur l’instauration d’une « règle verte », qui interdirait de prélever sur la nature davantage que ce qu’elle peut reconstituer. Une telle mesure est-elle applicable ?
Samuel Furfari : C’est une proposition qui paraît simple en apparence, formulée comme un slogan destiné à séduire sans réflexion, mais la réalité physique et économique est bien plus complexe. L’idée selon laquelle nous serions bloqués par une finitude immédiate des ressources naturelles ne correspond pas aux faits : les ressources terrestres sont gigantesques. Simplement, leur exploitation exige davantage d’investissements au fil du temps. Au début de la révolution industrielle, on prélevait les minerais affleurant en surface ; aujourd’hui, il faut mobiliser davantage de capitaux et de technologies pour aller chercher des gisements plus profonds dans le sous-sol. Il y a donc bien des évolutions et des adaptations nécessaires, mais cela n’a rien à voir avec un épuisement des réserves.
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Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.