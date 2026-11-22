Samuel Furfari : C’est une proposition qui paraît simple en apparence, formulée comme un slogan destiné à séduire sans réflexion, mais la réalité physique et économique est bien plus complexe. L’idée selon laquelle nous serions bloqués par une finitude immédiate des ressources naturelles ne correspond pas aux faits : les ressources terrestres sont gigantesques. Simplement, leur exploitation exige davantage d’investissements au fil du temps. Au début de la révolution industrielle, on prélevait les minerais affleurant en surface ; aujourd’hui, il faut mobiliser davantage de capitaux et de technologies pour aller chercher des gisements plus profonds dans le sous-sol. Il y a donc bien des évolutions et des adaptations nécessaires, mais cela n’a rien à voir avec un épuisement des réserves.