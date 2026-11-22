La mondialisation a permis un recul historique de l'extrême pauvreté. En trente ans, la part de la population mondiale vivant dans l'extrême pauvreté a fortement diminué, notamment grâce à la croissance économique, au libre-échange et à l'industrialisation de pays comme la Chine.

La France connaît une progression préoccupante de la pauvreté. Avec 9,8 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en 2024, le pays atteint un niveau inédit depuis le début des mesures de l'Insee en 1996. La précarité se manifeste aussi par les difficultés à se loger, se chauffer et se nourrir.

La concentration des grandes fortunes ne suffit pas à expliquer la pauvreté. La question des milliardaires ne résume pas les mécanismes de la précarité. L'accès à l'emploi, le logement, les revenus du travail et l'efficacité de la redistribution sont déterminants.