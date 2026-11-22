RECUL DE LA PAUVRETE
22 novembre 2026
Gabriel Zucman et les milliardaires : l’arbre des ultra riches qui cache la forêt de la sortie massive de la pauvreté dans le monde
Alors que Gabriel Zucman place la concentration des grandes fortunes au cœur du débat économique et politique, une autre réalité mérite d'être examinée : le recul spectaculaire de l'extrême pauvreté dans le monde depuis trente ans, porté notamment par la croissance et la mondialisation. En France, le nombre de personnes pauvres atteint un niveau inédit depuis le début des années 1990, tandis que les dépenses contraintes réduisent le reste à vivre de nombreux ménages.
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Ce qu'il faut en retenir :
La mondialisation a permis un recul historique de l'extrême pauvreté. En trente ans, la part de la population mondiale vivant dans l'extrême pauvreté a fortement diminué, notamment grâce à la croissance économique, au libre-échange et à l'industrialisation de pays comme la Chine.
La France connaît une progression préoccupante de la pauvreté. Avec 9,8 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en 2024, le pays atteint un niveau inédit depuis le début des mesures de l'Insee en 1996. La précarité se manifeste aussi par les difficultés à se loger, se chauffer et se nourrir.
La concentration des grandes fortunes ne suffit pas à expliquer la pauvreté. La question des milliardaires ne résume pas les mécanismes de la précarité. L'accès à l'emploi, le logement, les revenus du travail et l'efficacité de la redistribution sont déterminants.
La croissance et la mobilité sociale sont au cœur du débat sur les solutions. La lutte contre la pauvreté suppose de dépasser la seule question fiscale. Croissance, innovation, compétitivité, formation, accès à l'emploi et protection sociale constituent autant de leviers pour améliorer durablement les conditions de vie.
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MOTS-CLESinégalités , Richesse , pauvreté , milliardaires , France , riches , taxe , taxe Zucman , Gabriel Zucman , économiste , Logement , énergie , facture d'énergie , dépenses énergétiques , pouvoir d'achat , revenus , pauvres , fortune , mondialisation , croissance , reste à vivre , Euro , Zone euro
THEMATIQUESEconomie
Erwan Le Noan est consultant en stratégie, président de AKA Strategy, directeur de l'IREF. Spécialisé dans les problématiques de régulation et de stratégies d'influence, il a enseigné le droit et l'économie à Sciences Po et Assas. Il est également membre de la Fondapol et auteur de plusieurs ouvrages.
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
Erwan Le Noan est consultant en stratégie, président de AKA Strategy, directeur de l'IREF. Spécialisé dans les problématiques de régulation et de stratégies d'influence, il a enseigné le droit et l'économie à Sciences Po et Assas. Il est également membre de la Fondapol et auteur de plusieurs ouvrages.
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.