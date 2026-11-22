PERSONNE NE SOUHAITE LE DECLIN
22 novembre 2026
Comment la France a préparé sa défaite de 40 sans le vouloir… et pourquoi elle risque de recommencer aujourd'hui
Et si la débâcle de 1940 s’était en partie jouée dans les usines, quatre ans plus tôt ? Dans une étude intitulée Nobody decides to decline, qui bouscule la lecture classique de la défaite, Duncan McClements et Julia Willemyns estiment que la loi des quarante heures, adoptée sous le Front populaire, a amputé la production d’armement d’un tiers à deux cinquièmes en 1937. Les deux auteurs y voient aussi le point de départ d’une constante française : réduire le temps de travail au nom de la lutte contre le chômage. Ils en tirent des leçons pour l’Europe face à la course à l’intelligence artificielle.
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Ce qu’il faut en retenir
La loi des quarante heures de 1936 aurait fait chuter la production d’armement d’un tiers à deux cinquièmes en 1937.
Les chars sont arrivés si tard que les divisions blindées n’ont eu que quelques mois pour s’entraîner avant mai 1940.
Depuis 1936, la France réduit régulièrement le temps de travail au nom de l’emploi, ce qui explique une large part de son écart de revenus avec les États-Unis.
Pour ne pas rater la révolution de l’IA, l’Europe devrait réformer l’énergie, les procédures d’autorisation et le droit d’auteur, et prévoir des clauses d’extinction pour les mesures temporaires.
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MOTS-CLESdéfaire de 1940 , bataille de France , semaine de 40 heures , front populaire , loi des 40 heures , production d'armement , accords de Matignon , temps de travail , 35 heures , déclin français , productivité , Intelligence Artificielle , politique de l'IA , europe , usines , entreprises , production , richesses
THEMATIQUESEconomie
Duncan McClements est chercheur associé à l’Adam Smith Institute et fellow au Centre for British Progress. Il est également le fondateur et rédacteur en chef d’Inference Magazine, une publication consacrée aux avancées de l’intelligence artificielle et à leurs implications.
Julia Willemyns est une chercheuse britannique spécialisée dans les politiques publiques et l'innovation, ainsi qu'entrepreneuse. Cofondatrice du think tank indépendant Centre for British Progress, elle travaille notamment sur les politiques de croissance économique, la régulation de l'intelligence artificielle, l'immigration de travailleurs hautement qualifiés dans les domaines scientifiques et technologiques (STEM), ainsi que la valorisation commerciale de la recherche scientifique.
Duncan McClements est chercheur associé à l’Adam Smith Institute et fellow au Centre for British Progress. Il est également le fondateur et rédacteur en chef d’Inference Magazine, une publication consacrée aux avancées de l’intelligence artificielle et à leurs implications.
Julia Willemyns est une chercheuse britannique spécialisée dans les politiques publiques et l'innovation, ainsi qu'entrepreneuse. Cofondatrice du think tank indépendant Centre for British Progress, elle travaille notamment sur les politiques de croissance économique, la régulation de l'intelligence artificielle, l'immigration de travailleurs hautement qualifiés dans les domaines scientifiques et technologiques (STEM), ainsi que la valorisation commerciale de la recherche scientifique.