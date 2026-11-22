PERSONNE NE SOUHAITE LE DECLIN

Comment la France a préparé sa défaite de 40 sans le vouloir… et pourquoi elle risque de recommencer aujourd'hui

Et si la débâcle de 1940 s’était en partie jouée dans les usines, quatre ans plus tôt ? Dans une étude intitulée Nobody decides to decline, qui bouscule la lecture classique de la défaite, Duncan McClements et Julia Willemyns estiment que la loi des quarante heures, adoptée sous le Front populaire, a amputé la production d’armement d’un tiers à deux cinquièmes en 1937. Les deux auteurs y voient aussi le point de départ d’une constante française : réduire le temps de travail au nom de la lutte contre le chômage. Ils en tirent des leçons pour l’Europe face à la course à l’intelligence artificielle.