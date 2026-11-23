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Sauvetage des retraites : ces leçons que la France devrait urgemment apprendre des pays scandinaves

Le think tank européen Bruegel a étudié les systèmes de retraite du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède. Ces systèmes sont financièrement soutenables et assurent des pensions décentes avec moins de cotisations. Pour Bertrand Martinot, la France n’est pas condamnée, mais elle a raté une occasion historique, et la capitalisation ne se fera pas sans effort.