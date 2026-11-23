MAUVAIS ELEVE
23 novembre 2026
Sauvetage des retraites : ces leçons que la France devrait urgemment apprendre des pays scandinaves
Le think tank européen Bruegel a étudié les systèmes de retraite du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède. Ces systèmes sont financièrement soutenables et assurent des pensions décentes avec moins de cotisations. Pour Bertrand Martinot, la France n’est pas condamnée, mais elle a raté une occasion historique, et la capitalisation ne se fera pas sans effort.
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Ce qu’il faut en retenir
Le Danemark, les Pays-Bas et la Suède ont des systèmes soutenables sur leurs deux piliers, répartition et capitalisation, avec des pensions décentes et des cotisations plus faibles que les nôtres.
L’écart avec la France tient à deux choses : un âge de départ trop bas et l’absence de capitalisation, qui rend nos cotisations très peu rentables.
La France a raté une occasion historique en 1982 avec la retraite à 60 ans : les excédents placés auraient pu représenter environ 2 000 milliards d’euros aujourd’hui.
Il n’est pas trop tard, mais pas sans effort. Il faudrait une petite cotisation, les réserves de l’Agirc-Arrco et du FRR et une sous-indexation temporaire des pensions, pour étayer le système plutôt que l’enrichir.
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Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023.
Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023.