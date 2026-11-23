ECONOMIE A DEUX VITESSES
23 novembre 2026
Le capitalisme financier est entré dans une nouvelle ère et voilà ce qu’elle nous réserve
L'introduction en Bourse d'Anthropic, sursouscrite sept fois en plein krach technologique, ne ressemble en rien au scénario classique d'une bulle qui se dégonfle. Car une vraie bulle naît du consensus, pas de la controverse permanente qui entoure aujourd'hui chaque chiffre de l'IA. Entre une demande jugée quasi infinie et des valorisations encore raisonnables chez certains géants, l'économie américaine ressemble moins à un emballement collectif qu'à un K, 10 % qui carburent, 90 % à l'arrêt.
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Ce qu'il faut en retenir :
L'économie américaine forme un « K » polarisé, porté par l'IA et la tech face à un reste atone.
La révolution de l'IA repose sur une forte demande et des valorisations jugées raisonnables, loin d'une bulle.
Les corrections boursières récentes sont des respirations saines qui créent des opportunités d'achat.
L'épargne européenne reste trop figée et domestique, faute de diversification vers l'innovation mondiale.
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Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.