ECONOMIE A DEUX VITESSES

Le capitalisme financier est entré dans une nouvelle ère et voilà ce qu’elle nous réserve

L'introduction en Bourse d'Anthropic, sursouscrite sept fois en plein krach technologique, ne ressemble en rien au scénario classique d'une bulle qui se dégonfle. Car une vraie bulle naît du consensus, pas de la controverse permanente qui entoure aujourd'hui chaque chiffre de l'IA. Entre une demande jugée quasi infinie et des valorisations encore raisonnables chez certains géants, l'économie américaine ressemble moins à un emballement collectif qu'à un K, 10 % qui carburent, 90 % à l'arrêt.