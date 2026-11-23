PRESIDENTIELLE 2027
23 novembre 2026
Aveugles ou hypocrites ? Ces candidats de gauche qui clament leur attachement à l’État de droit quand leurs programmes sont largement inapplicables à hiérarchie égale du droit…
Promettre est un droit, appliquer est une autre affaire. À hiérarchie des normes constante, une partie des mesures phares de Jean-Luc Mélenchon et de Raphaël Glucksmann se heurterait aux principes que protège le Conseil constitutionnel : l’interdiction de l’impôt confiscatoire, le droit de propriété, la liberté d’entreprendre, la liberté de l’enseignement et le pluralisme de l’information. Luc Fontaine, magistrat honoraire, a passé ces propositions au crible. Son verdict est nuancé : certaines passeraient, d’autres n’auraient presque aucune chance.
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Ce qu’il faut en retenir
Fiscalité : l’héritage maximal de Jean-Luc Mélenchon serait « à coup sûr » censuré, parce qu’il est confiscatoire. La contribution unique de 5 % de Raphaël Glucksmann ne poserait pas de difficulté.
Propriété : l’interdiction des expulsions sans relogement, le gel des loyers sur tout le territoire et le droit de préemption des salariés porteraient atteinte au droit de propriété. La reprise des autoroutes est juridiquement possible, mais ruineuse.
Liberté d’entreprendre : un blocage des prix sans limite de durée serait anticonstitutionnel. Limité à trois ou six mois, il passerait.
Libertés publiques : la conscription écologique de LFI, l’intégration du privé sous contrat à la carte scolaire voulue par Raphaël Glucksmann et le démantèlement des groupes de médias seraient très exposés. Le service civique obligatoire de Raphaël Glucksmann ne poserait pas de problème en tant que tel.
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MOTS-CLESConseil constitutionnel , héritage maximal , impôt confiscatoire , taxe Zucman , expulsions locatives , encadrement des loyers , blocage des prix , conscription écologique , service civique obligatoire , enseignement privé sous contrat , concentration des médias , présidentielle 2027 , Jean-Luc Mélenchon , Raphaël Glucksmann , LFI
THEMATIQUESPolitique
Luc Fontaine est magistrat honoraire. Il a été juge d’instruction, puis président de chambre dans les cours d’appel de Marseille, Lyon et Aix-en-Provence, et membre du Conseil supérieur de la magistrature de 2011 à 2015.
Luc Fontaine est magistrat honoraire. Il a été juge d’instruction, puis président de chambre dans les cours d’appel de Marseille, Lyon et Aix-en-Provence, et membre du Conseil supérieur de la magistrature de 2011 à 2015.