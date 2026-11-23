PRESIDENTIELLE 2027

Aveugles ou hypocrites ? Ces candidats de gauche qui clament leur attachement à l’État de droit quand leurs programmes sont largement inapplicables à hiérarchie égale du droit…

Promettre est un droit, appliquer est une autre affaire. À hiérarchie des normes constante, une partie des mesures phares de Jean-Luc Mélenchon et de Raphaël Glucksmann se heurterait aux principes que protège le Conseil constitutionnel : l’interdiction de l’impôt confiscatoire, le droit de propriété, la liberté d’entreprendre, la liberté de l’enseignement et le pluralisme de l’information. Luc Fontaine, magistrat honoraire, a passé ces propositions au crible. Son verdict est nuancé : certaines passeraient, d’autres n’auraient presque aucune chance.