PRESIDENTIELLE 2027

Et qui serait le mieux placé dans un match Lisnard / Hollande quand viendra l’heure du vote utile ?

80 % des voix à Cannes, sur une terre pourtant acquise au RN : c'est l'argument que brandit l'entourage de David Lisnard pour imaginer une recette transposable au niveau national. Face à lui, François Hollande devrait convaincre à la fois l'électorat modéré de passer l'éponge sur 2012-2017 et la gauche radicale de le préférer à Jean-Luc Mélenchon, un double obstacle qui semble, pour l'heure, hors de portée. Le vote utile a-t-il déjà tranché entre les deux ?