PRESIDENTIELLE 2027
23 novembre 2026
Et qui serait le mieux placé dans un match Lisnard / Hollande quand viendra l’heure du vote utile ?
80 % des voix à Cannes, sur une terre pourtant acquise au RN : c'est l'argument que brandit l'entourage de David Lisnard pour imaginer une recette transposable au niveau national. Face à lui, François Hollande devrait convaincre à la fois l'électorat modéré de passer l'éponge sur 2012-2017 et la gauche radicale de le préférer à Jean-Luc Mélenchon, un double obstacle qui semble, pour l'heure, hors de portée. Le vote utile a-t-il déjà tranché entre les deux ?
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Ce qu'il faut en retenir :
David Lisnard dispose d'une dynamique plus crédible que François Hollande, sans le passif d'un mandat présidentiel.
Il peut élargir à droite (Zemmour, Retailleau) sur l'économie et l'immigration tout en gardant un ancrage local rassurant.
François Hollande reste clivant et peinera à rassembler une gauche divisée ou à mobiliser au-delà de sa base.
Lisnard apparaît mieux placé pour fédérer au second tour ou incarner le vote du « moindre mal » face aux extrêmes.
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Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.
Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.