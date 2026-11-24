FAUSSE SOLUTION
24 novembre 2026
La règle d’or budgétaire, cette illusion DANGEREUSE
Celui qui a creusé la dette de plus de 1 300 milliards d'euros en deux mandats veut désormais, avant même de quitter l'Élysée, imposer à ses successeurs une règle d'or constitutionnelle. L'ironie n'échappe à personne, mais la question dépasse largement Emmanuel Macron, à 119 % du PIB et un taux à dix ans qui a franchi les 5 % en octobre, presque tous les candidats à la présidentielle réclament désormais un verrou budgétaire. Une règle gravée dans le marbre peut-elle vraiment changer un comportement que trente ans de traités européens n'ont jamais réussi à discipliner ?
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Ce qu'il faut en retenir :
L'inscription d'une règle d'or budgétaire dans la Constitution suscite un regain d'intérêt politique face à la dérive des comptes publics.
Imposer le seul équilibre budgétaire risque de conduire l'État à augmenter les impôts plutôt qu'à baisser les dépenses publiques.
Les règles existantes (traités européens, lois de programmation) échouent faute de sanctions réelles et de courage politique pour les respecter.
Seul un plafond de dépenses opposable, inspiré du modèle suisse, protège véritablement le contribuable contre la hausse de la fiscalité.
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Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
Jean-Philippe Delsol est avocat, essayiste et président de l’IREF, l'Institut de Recherches Economiques et Fiscale. Il est l'auteur de Civilisation et libre arbitre, (Desclée de Brouwer, 2022).
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
Jean-Philippe Delsol est avocat, essayiste et président de l’IREF, l'Institut de Recherches Economiques et Fiscale. Il est l'auteur de Civilisation et libre arbitre, (Desclée de Brouwer, 2022).