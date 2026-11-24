FAUSSE SOLUTION

La règle d’or budgétaire, cette illusion DANGEREUSE

Celui qui a creusé la dette de plus de 1 300 milliards d'euros en deux mandats veut désormais, avant même de quitter l'Élysée, imposer à ses successeurs une règle d'or constitutionnelle. L'ironie n'échappe à personne, mais la question dépasse largement Emmanuel Macron, à 119 % du PIB et un taux à dix ans qui a franchi les 5 % en octobre, presque tous les candidats à la présidentielle réclament désormais un verrou budgétaire. Une règle gravée dans le marbre peut-elle vraiment changer un comportement que trente ans de traités européens n'ont jamais réussi à discipliner ?