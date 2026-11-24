POINT DE VUE
24 novembre 2026
Moins d'aides, moins d'impôts : la recette suédoise que David Lisnard veut importer
Le débat revient à chaque budget. Combien l'État dépense-t-il en aides aux entreprises ? 211 milliards d'euros en 2023 selon la commission d'enquête du Sénat, environ moitié moins selon le Haut-commissariat au Plan, tout dépend de ce qu'on met dedans.
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Une chose est sûre : la France taxe lourdement ses entreprises, puis leur rend une partie de l'argent sous forme de subventions, de crédits d'impôt et d'exonérations ciblées. On prélève d'un côté, on redistribue de l'autre, avec au passage une administration pour instruire les dossiers.
David Lisnard, candidat déclaré à la présidentielle, propose de casser ce circuit. Son idée : arrêter de subventionner les entreprises pour compenser leurs charges, et baisser directement leurs impôts et leurs cotisations. Concrètement, il prévoit 40 milliards de baisse des impôts de production, à commencer par la C3S, et un impôt sur les sociétés ramené de 25 % à 20 %. Toutes les aides existantes passeraient en revue. Édouard Philippe défend une version proche, un « deal » de 50 milliards par an : moins d'aides, autant de baisses d'impôts.
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MOTS-CLESEconomie , impôts sur les sociétés , Suède
THEMATIQUESTribunes
@LeaBourse, de son pseudo sur twitter, fournit des analyses financières à ses abonnés.
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