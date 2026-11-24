DENI DE REALITE

IA : la super intelligence pointe déjà son nez et les réactions comme celle du monde des mathématiques ne feront que plomber l’intelligence humaine

17 millions de lignes, réparties dans plus de 175 000 fichiers, c'est la taille de la démonstration formelle que la communauté mathématique a mis seulement quelques jours à vérifier après l'annonce d'une résolution possible de l'hypothèse de Riemann. Un mathématicien et une IA ont travaillé en binôme, et c'est peut-être là l'essentiel, trop souvent oublié derrière le seul exploit de la machine. Faut-il craindre d'être dépassé, ou apprendre à coupler son intuition à cette nouvelle puissance de calcul ?