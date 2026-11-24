DENI DE REALITE
24 novembre 2026
IA : la super intelligence pointe déjà son nez et les réactions comme celle du monde des mathématiques ne feront que plomber l’intelligence humaine
17 millions de lignes, réparties dans plus de 175 000 fichiers, c'est la taille de la démonstration formelle que la communauté mathématique a mis seulement quelques jours à vérifier après l'annonce d'une résolution possible de l'hypothèse de Riemann. Un mathématicien et une IA ont travaillé en binôme, et c'est peut-être là l'essentiel, trop souvent oublié derrière le seul exploit de la machine. Faut-il craindre d'être dépassé, ou apprendre à coupler son intuition à cette nouvelle puissance de calcul ?
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Ce qu'il faut en retenir :
L'IA et Levent Alpöge ont produit une démonstration formelle de l'hypothèse de Riemann, accélérant la science.
La rapidité et l'ampleur (17 millions de lignes) des preuves font craindre une perte de compréhension humaine.
Le couplage intuition humaine et IA ouvre de nouvelles voies, mais la méfiance risque de créer un décrochage.
Préserver le sens et la maîtrise des chercheurs face à l'accélération de l'IA devient un enjeu majeur.
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Frédéric Gaven est le fondateur du cabinet Nosphi Conseil, spécialisé en transformation digitale/IA.
Vincent Susplugas est ingénieur et expert en IA.
Frédéric Gaven est le fondateur du cabinet Nosphi Conseil, spécialisé en transformation digitale/IA.
Vincent Susplugas est ingénieur et expert en IA.