POIDS DEMOGRAPHIQUE

Le graphique qui montre à quel point les retraites tirent la France, et la plupart des pays occidentaux, par le fond

Dans une grande enquête du Financial Times, que l'économiste Luis Garicano présente comme l'article le plus important de l'année, John Burn-Murdoch montre comment les dépenses de retraite évincent l'école, la recherche ou l'investissement. Pour Bertrand Martinot, le constat vaut pleinement pour la France : avec un système fondé à 100 % sur la répartition et une démographie en berne, la solidarité entre générations ne joue plus que dans un sens. Il propose un nouveau « deal » : partir plus tard pour les actifs, une sous-indexation temporaire des pensions pour les retraités.