POIDS DEMOGRAPHIQUE
24 novembre 2026
Le graphique qui montre à quel point les retraites tirent la France, et la plupart des pays occidentaux, par le fond
Dans une grande enquête du Financial Times, que l'économiste Luis Garicano présente comme l'article le plus important de l'année, John Burn-Murdoch montre comment les dépenses de retraite évincent l'école, la recherche ou l'investissement. Pour Bertrand Martinot, le constat vaut pleinement pour la France : avec un système fondé à 100 % sur la répartition et une démographie en berne, la solidarité entre générations ne joue plus que dans un sens. Il propose un nouveau « deal » : partir plus tard pour les actifs, une sous-indexation temporaire des pensions pour les retraités.
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Ce qu'il faut en retenir :
Le contrat est rompu. Sans renouvellement des générations, la solidarité de la répartition ne fonctionne plus qu'à sens unique, au détriment des jeunes.
Les jeunes le paient déjà. Par des cotisations sur leur salaire parmi les plus élevées de l'OCDE et par le déclin de l'école, de la recherche et de l'université. Le rendement de leur retraite est quatre à cinq fois plus faible que celui des baby-boomers.
Les retraites ne sont pas la seule cause. Le décrochage tient aussi au vieillissement, qui réduit les gains de productivité, et à des erreurs de politique économique : 35 heures, surréglementation, retraite à 60 ans.
Un nouveau pacte est possible. Les futures générations partiraient plus tard, à un rythme supérieur à la hausse de l'espérance de vie. Les retraités actuels accepteraient une sous-indexation des pensions liée à l'équilibre du système, sur le modèle allemand ou suédois.
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Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023.
Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023.