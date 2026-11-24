Une double peine fiscale et réglementaire : La hausse cumulée du salaire minimum des 18-20 ans (+26 % en deux ans) et des cotisations patronales au Royaume-Uni a fait exploser le coût du travail pour les emplois d'entrée.

La prime à l'expérience : Lorsqu'un jeune sans expérience coûte presque aussi cher qu'un adulte qualifié, la logique économique pousse les entreprises à geler les embauches de débutants ou à privilégier les profils déjà formés.

Le paradoxe des subventions d'État : Pour compenser les effets désastreux de ses propres hausses de taxes, le gouvernement britannique est contraint de créer de nouvelles primes à l'embauche, générant une dépense publique inefficace.