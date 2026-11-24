ILLUSIONS DANGEREUSES
24 novembre 2026
Et le gouvernement travailliste britannique découvrit dans ses propres données qu’un jeune trop cher à embaucher finit par ne pas l’être…
Le gouvernement travailliste britannique fait face aux conséquences inattendues de sa propre politique économique. En augmentant simultanément le salaire minimum des jeunes et les cotisations patronales, il a mécaniquement renchéri le coût du travail des profils les moins expérimentés, pénalisant directement leur accès à l'emploi. Un rapport officiel tire aujourd'hui la sonnette d'alarme, illustrant les limites d'une approche où l'État décrète les salaires avant de devoir subventionner les embauches pour corriger ses propres erreurs. Une leçon riche d'enseignements, particulièrement pour la France.
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Ce qu'il faut en retenir
Une double peine fiscale et réglementaire : La hausse cumulée du salaire minimum des 18-20 ans (+26 % en deux ans) et des cotisations patronales au Royaume-Uni a fait exploser le coût du travail pour les emplois d'entrée.
La prime à l'expérience : Lorsqu'un jeune sans expérience coûte presque aussi cher qu'un adulte qualifié, la logique économique pousse les entreprises à geler les embauches de débutants ou à privilégier les profils déjà formés.
Le paradoxe des subventions d'État : Pour compenser les effets désastreux de ses propres hausses de taxes, le gouvernement britannique est contraint de créer de nouvelles primes à l'embauche, générant une dépense publique inefficace.
Un avertissement pour la France : Avec un SMIC à taux plein dès 18 ans et des hausses régulières qui écrasent les grilles salariales, la France subit déjà ces effets d'éviction sur les jeunes, un phénomène qu'une nouvelle hausse du salaire minimum aggraverait lourdement.
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Hugo Spring-Ragain est directeur des études du think tank Génération Libre.
Hugo Spring-Ragain est directeur des études du think tank Génération Libre.