LEVIERS POTENTIELS

Ces 3 moteurs des inégalités de patrimoine que la galaxie Insoumis - Piketty - Zucman se garde bien de mettre en avant (ils risqueraient de trouver de VRAIES solutions…)

La taxation des grandes fortunes est-elle vraiment la réponse aux inégalités de patrimoine ? Le débat passe à côté de facteurs essentiels : la croissance, la démographie, la hausse de l'immobilier, les grandes ruptures historiques et l'accès au capital. Autant de mécanismes qui expliquent la concentration des richesses et invitent à réfléchir à de véritables leviers pour élargir leur partage.