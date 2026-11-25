LEVIERS POTENTIELS
25 novembre 2026
Ces 3 moteurs des inégalités de patrimoine que la galaxie Insoumis - Piketty - Zucman se garde bien de mettre en avant (ils risqueraient de trouver de VRAIES solutions…)
La taxation des grandes fortunes est-elle vraiment la réponse aux inégalités de patrimoine ? Le débat passe à côté de facteurs essentiels : la croissance, la démographie, la hausse de l'immobilier, les grandes ruptures historiques et l'accès au capital. Autant de mécanismes qui expliquent la concentration des richesses et invitent à réfléchir à de véritables leviers pour élargir leur partage.
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Ce qu'il faut en retenir :
Les grandes ruptures historiques ont réduit les inégalités : Les deux guerres mondiales, l'inflation et une fiscalité exceptionnelle ont davantage contribué à la réduction des inégalités patrimoniales que la seule redistribution ordinaire.
La faiblesse de la croissance favorise la concentration des richesses : Lorsque le rendement du capital dépasse la croissance économique, les patrimoines tendent à se concentrer. Relancer la productivité constitue donc un enjeu central.
La démographie et l'immobilier accentuent les écarts patrimoniaux : Le vieillissement, l'héritage et la hausse des prix immobiliers renforcent les inégalités entre générations et entre propriétaires et non-propriétaires.
L'accès au capital doit devenir un enjeu prioritaire : Dotation en capital dès la naissance, actionnariat populaire et accès à l'investissement de long terme offrent des pistes alternatives à la taxation des patrimoines.
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Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net
Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net