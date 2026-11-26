FRANCE RELOADED
26 novembre 2026
Jean-Louis Borloo : « On est en train de crever et il n'y a pas de solution si on ne casse pas ce système »
En marge du 108e Congrès des maires, l'ancien ministre d'État défend sa « République des territoires », votée à 97 % par les élus de la région Sud : un État recentré sur le régalien et des provinces dotées de leur propre parlement pour gérer le quotidien. Il chiffre les gains à 100 milliards d'euros, assure que tous les candidats lui donnent raison en privé et répète qu'il ne sera pas candidat.
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Ce qu'il faut en retenir
Jean-Louis Borloo veut confier tout le quotidien (logement, santé, éducation, formation, handicap, biodiversité) à des provinces fusionnant régions, départements et services de l'État, l'État ne gardant que le régalien.
Il chiffre à 100 milliards d'euros le coût de la désorganisation actuelle, en s'appuyant sur l'OCDE et sur sa propre analyse, et cite cinq ans perdus sur chaque projet.
Il juge les freins « culturels » plutôt que juridiques et envisage un référendum si le Parlement résiste.
Il n'est pas candidat (« ma femme ne veut pas ») et ne soutient aucun prétendant, mais avertit que ceux qui n'iront pas au bout de la réforme ne seront pas élus.
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Jean-Louis Borloo est un avocat d'affaires et homme politique français figure du centre droit.
Jean-Louis Borloo est un avocat d'affaires et homme politique français figure du centre droit.