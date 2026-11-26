FRANCE RELOADED

Jean-Louis Borloo : « On est en train de crever et il n'y a pas de solution si on ne casse pas ce système »

En marge du 108e Congrès des maires, l'ancien ministre d'État défend sa « République des territoires », votée à 97 % par les élus de la région Sud : un État recentré sur le régalien et des provinces dotées de leur propre parlement pour gérer le quotidien. Il chiffre les gains à 100 milliards d'euros, assure que tous les candidats lui donnent raison en privé et répète qu'il ne sera pas candidat.