ASSEMBLEE DES MAIRES DE FRANCE

Ces villes françaises qui ont réussi là où la France échoue : les leçons que Paris ne sait pas tirer de ses territoires

Alors que la France peine à se réindustrialiser, à maîtriser ses dépenses publiques, à restaurer la sécurité ou à revitaliser ses territoires, certaines municipalités ont obtenu des résultats significatifs dans ces mêmes domaines. De Niort à Chartres, de Cannes à Vitré, que nous apprennent ces expériences sur les ressorts de l'efficacité publique ? Et pourquoi la France est-elle si peu capable de transformer ses réussites locales en intelligence collective nationale ?