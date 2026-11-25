ASSEMBLEE DES MAIRES DE FRANCE
25 novembre 2026
Ces villes françaises qui ont réussi là où la France échoue : les leçons que Paris ne sait pas tirer de ses territoires
Alors que la France peine à se réindustrialiser, à maîtriser ses dépenses publiques, à restaurer la sécurité ou à revitaliser ses territoires, certaines municipalités ont obtenu des résultats significatifs dans ces mêmes domaines. De Niort à Chartres, de Cannes à Vitré, que nous apprennent ces expériences sur les ressorts de l'efficacité publique ? Et pourquoi la France est-elle si peu capable de transformer ses réussites locales en intelligence collective nationale ?
17 min de lecture
Ce qu'il faut en retenir :
Mieux gérer les finances publiques : Cannes et Mouans-Sartoux montrent qu'il est possible de maîtriser les dépenses tout en préservant l'investissement et la qualité des services publics.
Repartir des territoires : Vitré, Chartres et Niort illustrent le rôle des écosystèmes locaux dans la réindustrialisation, l'emploi et le développement économique.
Capitaliser sur les réussites locales : De Talant à Dunkerque, les initiatives existent, mais leur évaluation et leur diffusion restent insuffisantes.
Repenser le rôle de l'État : Plutôt que d'imposer des solutions uniformes, Paris devrait favoriser l'expérimentation, la coopération entre communes et la diffusion des bonnes pratiques.
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MOTS-CLESmaires , élus locaux , réussite , initiatives locales , Paris , grandes villes , municipalités , Congrès des maires de France , atouts , sécurité , économie , entreprises , aide , soutien , industrie , dépenses publiques , Niort , Chartres , Cannes , vitre , efficacité publique , réussites locales , intelligence collective nationale , territoires , régions , Départements , échelle locale
THEMATIQUESFrance
Olivier Lluansi est professeur au Cnam, auteur de « Réindustrialiser, le défi d'une génération ».
Raphaël Ruegger est maire de Neuvy-sur-Barangeon. Il a cofondé la Fédération française des trucs qui marchent, une association qui répertorie des initiatives locales à succès pour les dupliquer.
Alain Trannoy est directeur d'études à l'EHESS. Il est spécialiste en économie publique et en économie des inégalités et de la redistribution des revenus.
Olivier Lluansi est professeur au Cnam, auteur de « Réindustrialiser, le défi d'une génération ».
Raphaël Ruegger est maire de Neuvy-sur-Barangeon. Il a cofondé la Fédération française des trucs qui marchent, une association qui répertorie des initiatives locales à succès pour les dupliquer.
Alain Trannoy est directeur d'études à l'EHESS. Il est spécialiste en économie publique et en économie des inégalités et de la redistribution des revenus.