LES ORIGINES DE LA VIE
25 novembre 2026
Et le premier animal à avoir vécu sur Terre est…
Quel était le tout premier animal à peupler la Terre ? Éponges, cténophores ou organismes marins aujourd'hui disparus : les scientifiques ne peuvent pas encore trancher avec certitude. En remontant plus de 650 millions d'années dans le passé, les biologistes Matthew W. Brown et Daniel Lahr expliquent comment les fossiles, la génétique et l'étude des organismes vivants permettent de reconstituer l'apparition du règne animal et de comprendre comment la vie multicellulaire a émergé.
6 min de lecture
Quel a été le premier animal sur Terre ? – Keira, 10 ans, Eugene (Oregon), et Julian, 7 ans, South Bend (Indiana)
Imaginez que vous montez dans une machine à remonter le temps et que vous réglez le cadran sur l’époque où a vécu le tout premier animal. Il faudrait remonter très, très loin dans le passé.
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Matthew W. Brown est professeur de biologie (chaire « Dr. Donald L. Hall »), à l'Université d’État du Mississippi.
Daniel Lahr est professeur adjoint de zoologie, à l'Université de São Paulo (USP).
Matthew W. Brown est professeur de biologie (chaire « Dr. Donald L. Hall »), à l'Université d’État du Mississippi.
Daniel Lahr est professeur adjoint de zoologie, à l'Université de São Paulo (USP).