LES ORIGINES DE LA VIE

Et le premier animal à avoir vécu sur Terre est…

Quel était le tout premier animal à peupler la Terre ? Éponges, cténophores ou organismes marins aujourd'hui disparus : les scientifiques ne peuvent pas encore trancher avec certitude. En remontant plus de 650 millions d'années dans le passé, les biologistes Matthew W. Brown et Daniel Lahr expliquent comment les fossiles, la génétique et l'étude des organismes vivants permettent de reconstituer l'apparition du règne animal et de comprendre comment la vie multicellulaire a émergé.