Les entreprises n'ont pas été les premières bénéficiaires : Entre 2017 et 2026, les ménages ont reçu 509 milliards d'euros de transferts budgétaires et fiscaux, contre 213 milliards pour les entreprises, soit 2,4 fois plus.

La politique de l'offre est restée incomplète : Sur ses trois piliers – fiscalité, formation et simplification normative –, seul le levier fiscal a véritablement été mobilisé, sans transformation suffisante de l'environnement économique.

La formation des salariés en poste a été négligée : L'apprentissage et l'insertion des jeunes ont été soutenus, mais la formation continue des salariés a fortement reculé, au détriment du développement des compétences et de la productivité.