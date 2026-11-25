DIX ANS DE MACRONISME
25 novembre 2026
Politique de l’offre : et les grands gagnants n’ont pas été les entreprises mais…
Présentée comme l'un des marqueurs du double quinquennat d'Emmanuel Macron, la politique de l'offre aurait-elle été largement surestimée ? Selon Erwann Tison, directeur des études de l'Institut de l'Entreprise, les entreprises ont bénéficié de beaucoup moins de transferts publics par rapport aux chiffres attendus. La stratégie déployée a privilégié le levier fiscal au détriment de la formation des salariés et de la simplification normative.
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Ce qu'il faut en retenir :
Les entreprises n'ont pas été les premières bénéficiaires : Entre 2017 et 2026, les ménages ont reçu 509 milliards d'euros de transferts budgétaires et fiscaux, contre 213 milliards pour les entreprises, soit 2,4 fois plus.
La politique de l'offre est restée incomplète : Sur ses trois piliers – fiscalité, formation et simplification normative –, seul le levier fiscal a véritablement été mobilisé, sans transformation suffisante de l'environnement économique.
La formation des salariés en poste a été négligée : L'apprentissage et l'insertion des jeunes ont été soutenus, mais la formation continue des salariés a fortement reculé, au détriment du développement des compétences et de la productivité.
Une véritable politique de l'offre reste à construire : Stabilité fiscale sur cinq ans, formation tout au long de la vie et vaste simplification réglementaire constituent les trois priorités avancées par Erwann Tison dans sa note pour l'Institut de l'entreprise pour renforcer la compétitivité des entreprises. Une vraie politique de l’offre repose sur un triptyque : la fiscalité, la formation et les normes, actionnées ensemble au service de la compétitivité.
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Erwann Tison est Directeur des études de l'Institut de l'Entreprise.
Erwann Tison est Directeur des études de l'Institut de l'Entreprise.