MOUVEMENT LYCEEN
7 octobre 2026
La France en marche vers une guerre (civile) raciale ?
Parti de revendications sur les moyens scolaires, le mouvement lycéen a été happé par la violence d'une minorité radicale et par une lecture raciale du conflit portée par La France insoumise. Les experts récusent pourtant le scénario d'une guerre raciale : le risque qu'ils décrivent est celui d'une conflictualité durable, d'une ultragauche en quête d'« années de plomb » et d'un territoire fragmenté.
14 min de lecture
MOTS-CLESmouvement lycéen , Lycées , LFI , La France insoumise , Guerre civile , Racisme , ultragauche
THEMATIQUESFrance
Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien
Gaël Brustier est chercheur en sciences humaines (sociologie, science politique, histoire).
Avec son camarade Jean-Philippe Huelin, il s’emploie à saisir et à décrire les transformations politiques actuelles. Tous deux développent depuis plusieurs années des outils conceptuels (gramsciens) qui leur permettent d’analyser le phénomène de droitisation, aujourd’hui majeur en Europe et en France.
Ils sont les auteurs de Recherche le peuple désespérément (Bourrin, 2010) et ont publié Voyage au bout de la droite (Mille et une nuits, 2011).
Gaël Brustier vient de publier Le désordre idéologique, aux Editions du Cerf (2017).
Nathalie Heinich, sociologue au CNRS, est membre de l'Observatoire des idéologies identitaires. Outre ses nombreux ouvrages de recherche, elle a publié deux textes d'intervention : Ce que le militantisme fait à la recherche (Gallimard, "Tracts" , 2021), et Oser l'universalisme. Contre le communautarisme (Le Bord de l'eau, 2021). Nathalie Heinich a publié Le Wokisme est-il un totalitarisme ? aux éditions Albin Michel (2023).
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Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien
Gaël Brustier est chercheur en sciences humaines (sociologie, science politique, histoire).
Avec son camarade Jean-Philippe Huelin, il s’emploie à saisir et à décrire les transformations politiques actuelles. Tous deux développent depuis plusieurs années des outils conceptuels (gramsciens) qui leur permettent d’analyser le phénomène de droitisation, aujourd’hui majeur en Europe et en France.
Ils sont les auteurs de Recherche le peuple désespérément (Bourrin, 2010) et ont publié Voyage au bout de la droite (Mille et une nuits, 2011).
Gaël Brustier vient de publier Le désordre idéologique, aux Editions du Cerf (2017).
Nathalie Heinich, sociologue au CNRS, est membre de l'Observatoire des idéologies identitaires. Outre ses nombreux ouvrages de recherche, elle a publié deux textes d'intervention : Ce que le militantisme fait à la recherche (Gallimard, "Tracts" , 2021), et Oser l'universalisme. Contre le communautarisme (Le Bord de l'eau, 2021). Nathalie Heinich a publié Le Wokisme est-il un totalitarisme ? aux éditions Albin Michel (2023).