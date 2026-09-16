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Une photo d’illustration annonçant l’arrivée de la facture électronique.
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CYBERSECURITE

16 septembre 2026

Facturation électronique : le gouvernement aveugle face aux premiers bugs de fuites de données

Le piratage de Welyb/AGIRIS ravive les inquiétudes autour de la sécurité de la facturation électronique. Centralisation des données, exploitation par l’intelligence artificielle, risques économiques et enjeux de souveraineté : Sébastien Tertrais alerte sur les vulnérabilités que pourrait créer l’architecture du futur système.

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MOTS-CLES

AGIRIS , Welyb , facturation électronique , TVA sociale , impact , Conséquences , bilan , Impôts , taxes , risques , fuite , vol de données , Piratage , cybersécurité , fuite de données

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Sébastien Tertrais

Sébastien Tertrais est prospectiviste et directeur d’études, il a une solide

expérience dans le numérique pour avoir édité quatre applications dont une leader sur son marché dans le cadre de sa première entreprise. Ancien enseignant en techniques d’enquêtes, il collecte de multiples matériaux d’études pour faciliter la compréhension de sujets complexes et aider à la prise de décision. Ses premiers travaux sur les réseaux sociaux et leurs impacts sociétaux datent de 2009.

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