CYBERSECURITE
16 septembre 2026
Facturation électronique : le gouvernement aveugle face aux premiers bugs de fuites de données
Le piratage de Welyb/AGIRIS ravive les inquiétudes autour de la sécurité de la facturation électronique. Centralisation des données, exploitation par l’intelligence artificielle, risques économiques et enjeux de souveraineté : Sébastien Tertrais alerte sur les vulnérabilités que pourrait créer l’architecture du futur système.
6 min de lecture
Sébastien Tertrais est prospectiviste et directeur d’études, il a une solide
expérience dans le numérique pour avoir édité quatre applications dont une leader sur son marché dans le cadre de sa première entreprise. Ancien enseignant en techniques d’enquêtes, il collecte de multiples matériaux d’études pour faciliter la compréhension de sujets complexes et aider à la prise de décision. Ses premiers travaux sur les réseaux sociaux et leurs impacts sociétaux datent de 2009.
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Sébastien Tertrais est prospectiviste et directeur d’études, il a une solide
expérience dans le numérique pour avoir édité quatre applications dont une leader sur son marché dans le cadre de sa première entreprise. Ancien enseignant en techniques d’enquêtes, il collecte de multiples matériaux d’études pour faciliter la compréhension de sujets complexes et aider à la prise de décision. Ses premiers travaux sur les réseaux sociaux et leurs impacts sociétaux datent de 2009.