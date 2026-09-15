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Des manifestants brandissent une banderole lors d'une manifestation contre la réforme des retraites à Rennes, dans l'ouest de la France, le 5 juin 2025.
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MUR DEMOGRAPHIQUE

15 septembre 2026

Budget : ces graphiques qui permettent de comprendre pourquoi le gouvernement a raison de demander des efforts aux retraités

5 millions de retraités en 1992, 17 millions aujourd'hui, 23 millions attendus en 2070 : la mécanique démographique à elle seule explique pourquoi les dépenses de retraite absorbent désormais un quart du budget public français.

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MOTS-CLES

retraites , cotisations , Générations , Solidarité , comptes publiques , dépense publique , dette , État , soutenabilité , Réforme , Démographie , pensions

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Philippe Crevel

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.

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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).