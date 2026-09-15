MUR DEMOGRAPHIQUE
15 septembre 2026
Budget : ces graphiques qui permettent de comprendre pourquoi le gouvernement a raison de demander des efforts aux retraités
5 millions de retraités en 1992, 17 millions aujourd'hui, 23 millions attendus en 2070 : la mécanique démographique à elle seule explique pourquoi les dépenses de retraite absorbent désormais un quart du budget public français.
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Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
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Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).