MUR DEMOGRAPHIQUE

Budget : ces graphiques qui permettent de comprendre pourquoi le gouvernement a raison de demander des efforts aux retraités

5 millions de retraités en 1992, 17 millions aujourd'hui, 23 millions attendus en 2070 : la mécanique démographique à elle seule explique pourquoi les dépenses de retraite absorbent désormais un quart du budget public français.