MINUTE TECH

AI Paper Trail : l’outil qui permet de savoir ce que l’IA sait de nous sans que nous lui ayons confié

Un voyage évoqué en passant, un problème technique mentionné dans la conversation : il n'en faut pas beaucoup pour qu'une IA déduise notre métier, nos centres d'intérêt, parfois même des informations que nous n'avons jamais formulées. Un outil permet désormais de visualiser cet écart entre ce que l'on croit avoir dit et ce que la machine en a réellement compris. Nos conversations avec l'IA en disent-elles plus long sur nous que nous ne le pensons ?