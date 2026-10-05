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Blurred backgroundAI Paper Trail est un outil qui prétend vous permettre de constater vous-même l'exposition de vos données sur internet et avec l'IA.
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MINUTE TECH

5 octobre 2026

AI Paper Trail : l’outil qui permet de savoir ce que l’IA sait de nous sans que nous lui ayons confié

Un voyage évoqué en passant, un problème technique mentionné dans la conversation : il n'en faut pas beaucoup pour qu'une IA déduise notre métier, nos centres d'intérêt, parfois même des informations que nous n'avons jamais formulées. Un outil permet désormais de visualiser cet écart entre ce que l'on croit avoir dit et ce que la machine en a réellement compris. Nos conversations avec l'IA en disent-elles plus long sur nous que nous ne le pensons ?

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MOTS-CLES

AI Paper Trail , chatGPT , Claude , Intelligence Artificielle , données , vie privée , confidentialité

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici

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