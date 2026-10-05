CRISE DE LA DETTE
5 octobre 2026
Tension sur les taux : pourquoi la France ne pourra compter ni sur la BCE ni sur l’Allemagne
Le spread entre la France et l'Allemagne a atteint des niveaux inédits depuis 2012, et l'économiste américain Robin Brooks évoque déjà une crise de la dette qui se propage. Christopher Dembik ne partage pas ce diagnostic. Selon lui, les marchés ont isolé la France comme un risque à part. C'est précisément pour cette raison qu'aucun filet de sécurité de la BCE ne viendra la protéger.
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Avec une double formation française et polonaise, Christopher Dembik est diplômé de Sciences-Po Paris et de l’Institut d’Economie de l’Académie des Sciences polonaise. Il a vécu cinq ans à l’étranger, en Pologne et en Israël, où il a travaillé pour la Mission Economique de l’Ambassade de France et pour une start-up financière. Il est responsable de la recherche économique pour le Groupe Saxo Bank.
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Avec une double formation française et polonaise, Christopher Dembik est diplômé de Sciences-Po Paris et de l’Institut d’Economie de l’Académie des Sciences polonaise. Il a vécu cinq ans à l’étranger, en Pologne et en Israël, où il a travaillé pour la Mission Economique de l’Ambassade de France et pour une start-up financière. Il est responsable de la recherche économique pour le Groupe Saxo Bank.