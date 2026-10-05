DIAGNOSTIQUE D'UNE JEUNESSE MALADE

Derrière le masculinisme, des jeunes hommes qui ont l’impression de payer pour des fautes qu’ils n’ont pas commises

Ils n'ont rien fait de mal, et pourtant beaucoup de garçons de 17 ans ont le sentiment de payer pour les fautes de leurs aînés. Entre un féminisme perçu comme jamais totalement satisfait et une masculinité sans mode d'emploi, de plus en plus de jeunes hommes se replient sur des discours trouvés en vingt secondes sur les réseaux. Le vrai danger n'est peut-être pas l'idéologie elle-même, mais ce qu'elle vient combler, un isolement que personne n'a su voir venir.