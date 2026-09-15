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MAG

15 septembre 2026

Voilà ce qu’il faut manger pour préserver le microbiome de votre bouche

700 souches bactériennes cohabitent dans notre bouche, certaines protectrices, d'autres liées à des pathologies aussi graves que le cancer du pancréas.

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MOTS-CLES

Santé , microbiote , bouche , dents , buco-dentaire , Alimentation , sucres , Fibres , fruits , légumes , Eau

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Béatrice de Reynal

Béatrice de Reynal est médecin nutritionniste Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur du blog "MiamMiam".