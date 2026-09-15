MAG
15 septembre 2026
Voilà ce qu’il faut manger pour préserver le microbiome de votre bouche
700 souches bactériennes cohabitent dans notre bouche, certaines protectrices, d'autres liées à des pathologies aussi graves que le cancer du pancréas.
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MOTS-CLESSanté , microbiote , bouche , dents , buco-dentaire , Alimentation , sucres , Fibres , fruits , légumes , Eau
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Béatrice de Reynal est médecin nutritionniste Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur du blog "MiamMiam".
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A PROPOS DES AUTEURS
Béatrice de Reynal est médecin nutritionniste Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur du blog "MiamMiam".