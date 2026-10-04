UNIVERSALISME REPUBLICAIN
4 octobre 2026
Blocages des lycées : que répondre à la demande de ceux qui se pensent victimes de racisme ou d'islamophobie ?
Alors que les blocages et les mobilisations se poursuivent dans plusieurs lycées, comment répondre à ceux qui se sentent victimes de discriminations sans alimenter une logique de victimisation identitaire ? Pierre-André Taguieff, Zineb Riboua et Farid Temsamani interrogent les ressorts de ces récits, les limites du débat public et la capacité de l’État à répondre aux discriminations tout en préservant l’universalisme républicain.
18 min de lecture
Zineb Riboua est chargée de recherche et responsable de programme au Centre pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient de l'Institut Hudson. Elle est spécialisée dans l'implication de la Chine et de la Russie au Moyen-Orient, au Sahel et en Afrique du Nord, dans la concurrence entre grandes puissances dans la région et dans les relations israélo-arabes. Avant de rejoindre l'Institut Hudson, Mme Riboua était assistante de recherche au Centre pour la civilisation juive de l'Université de Georgetown, où elle a travaillé sur l'identité juive au Maroc, les relations israélo-marocaines et les impacts culturels des Accords d'Abraham. Les articles et commentaires de Mme Riboua ont été publiés dans le Wall Street Journal, Foreign Policy, The National Interest, The Jerusalem Post, Tablet et d'autres publications.
Pierre-André Taguieff est philosophe, politologue et historien des idées. Il est directeur de recherche au CNRS, rattaché au Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF).
Il est l'auteur de « Théories du complot. Populiams et complotisme » publié le 23 mars 2023 aux Éditions Entremises. Il a également publié Les Fins de l’antiracisme (Michalon, 1995) et La Couleur et le sang. Doctrines racistes à la française (Mille et une nuits, 2002) et Israël et la question juive (Les provinciales, juin 2011). Il a aussi publié sous sa direction, en 2013, le Dictionnaire historique et critique du racisme, aux Presses universitaires de France.
Farid Temsamani est consultant en intelligence économique et porte-parole de l'association "Banlieue Plus".
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Zineb Riboua est chargée de recherche et responsable de programme au Centre pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient de l'Institut Hudson. Elle est spécialisée dans l'implication de la Chine et de la Russie au Moyen-Orient, au Sahel et en Afrique du Nord, dans la concurrence entre grandes puissances dans la région et dans les relations israélo-arabes. Avant de rejoindre l'Institut Hudson, Mme Riboua était assistante de recherche au Centre pour la civilisation juive de l'Université de Georgetown, où elle a travaillé sur l'identité juive au Maroc, les relations israélo-marocaines et les impacts culturels des Accords d'Abraham. Les articles et commentaires de Mme Riboua ont été publiés dans le Wall Street Journal, Foreign Policy, The National Interest, The Jerusalem Post, Tablet et d'autres publications.
Pierre-André Taguieff est philosophe, politologue et historien des idées. Il est directeur de recherche au CNRS, rattaché au Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF).
Il est l'auteur de « Théories du complot. Populiams et complotisme » publié le 23 mars 2023 aux Éditions Entremises. Il a également publié Les Fins de l’antiracisme (Michalon, 1995) et La Couleur et le sang. Doctrines racistes à la française (Mille et une nuits, 2002) et Israël et la question juive (Les provinciales, juin 2011). Il a aussi publié sous sa direction, en 2013, le Dictionnaire historique et critique du racisme, aux Presses universitaires de France.
Farid Temsamani est consultant en intelligence économique et porte-parole de l'association "Banlieue Plus".