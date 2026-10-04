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IA : que vaut l'accord sur la super intelligence de Donald Trump ?

L’accord voulu par Donald Trump sur la « superintelligence » repose largement sur l’autorégulation des géants américains de l’IA. Cette démarche peut créer un socle commun de sécurité, mais son efficacité dépendra des audits, des tests, des seuils d’alerte et surtout des conséquences en cas de manquement. Derrière le vocabulaire de la « superintelligence », se joue aussi une bataille de puissance face à la Chine.