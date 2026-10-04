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Le président américain Donald Trump prend la parole lors du lancement d'America.gov à l'auditorium Andrew W. Mellon le 29 septembre 2026 à Washington.
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4 octobre 2026

IA : que vaut l'accord sur la super intelligence de Donald Trump ?

L’accord voulu par Donald Trump sur la « superintelligence » repose largement sur l’autorégulation des géants américains de l’IA. Cette démarche peut créer un socle commun de sécurité, mais son efficacité dépendra des audits, des tests, des seuils d’alerte et surtout des conséquences en cas de manquement. Derrière le vocabulaire de la « superintelligence », se joue aussi une bataille de puissance face à la Chine.

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MOTS-CLES

intelligence , Intelligence Artificielle , super intelligence , Donald Trump , États-Unis , accord , OpenAI , Anthropic , Dario Amodei , Sam Altman , Grok , Elon Musk , Gemini , Claude , chatGPT , Silicon Valley

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A PROPOS DES AUTEURS
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Jérôme Clech
Polytechnicien

Jérôme Clech est docteur de l’École polytechnique, chercheur associé au Technology and Global Affairs Innovation Hub de Sciences Po Paris. Il est par ailleurs l'auteur de l'essai "Les nouveaux maîtres du futur".

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