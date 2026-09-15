MODERATION IMPOSSIBLE ?

Freinage massif sur l’IA : ce qui se cache vraiment derrière l’union sacrée des géants de la tech américaine

Le monde de l'IA serait-il malade ? Milliards levés, GPU achetés en masse, valorisations records visées : pourtant, les dirigeants et employés des mêmes entreprises réclament un frein à leur propre course.