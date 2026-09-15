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Blurred backgroundCe montage photo, réalisé le 12 septembre 2026, montre (de gauche à droite) Sam Altman, PDG d'OpenAI, à Washington, D.C., le 8 mai 2025 ; Dario Amodei, PDG d'Anthropic, à New York le 3 décembre 2025 ; et Elon Musk à Morristown, dans le New Jersey, le 22 mars 2025.
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MODERATION IMPOSSIBLE ?

15 septembre 2026

Freinage massif sur l’IA : ce qui se cache vraiment derrière l’union sacrée des géants de la tech américaine

Le monde de l'IA serait-il malade ? Milliards levés, GPU achetés en masse, valorisations records visées : pourtant, les dirigeants et employés des mêmes entreprises réclament un frein à leur propre course.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , IA , ralentissement , Anthropic , OpenAI , xAI , Meta , Etats-Unis , Chine , dangers , perte de contrôle , cyberattaques , cataclysme , tech , régulation , crise financière

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A PROPOS DES AUTEURS
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Thomas Solignac

Thomas Solignac est entrepreneur, conférencier et expert en intelligence artificielle.

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Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est entrepreneur et enseignant, spécialiste des usages politiques des réseaux sociaux et de la géopolitique du cyber.