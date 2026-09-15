MODERATION IMPOSSIBLE ?
15 septembre 2026
Freinage massif sur l’IA : ce qui se cache vraiment derrière l’union sacrée des géants de la tech américaine
Le monde de l'IA serait-il malade ? Milliards levés, GPU achetés en masse, valorisations records visées : pourtant, les dirigeants et employés des mêmes entreprises réclament un frein à leur propre course.
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A PROPOS DES AUTEURS
Thomas Solignac est entrepreneur, conférencier et expert en intelligence artificielle.
Fabrice Epelboin est entrepreneur et enseignant, spécialiste des usages politiques des réseaux sociaux et de la géopolitique du cyber.
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A PROPOS DES AUTEURS
Thomas Solignac est entrepreneur, conférencier et expert en intelligence artificielle.
Fabrice Epelboin est entrepreneur et enseignant, spécialiste des usages politiques des réseaux sociaux et de la géopolitique du cyber.