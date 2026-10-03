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Industries. (Image d'illustration)
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SOLUTION

3 octobre 2026

9 pistes pour une renaissance industrielle de la France

Depuis mi-2024, la France perd de nouveau des emplois manufacturiers, après une timide embellie présentée comme un « retour industriel ». Olivier Lluansi, professeur au Cnam, coanime le collectif « Penser notre renaissance industrielle », qui vient de publier un manifeste à destination des candidats de 2027. Commande publique, épargne, énergie, simplification : il présente les mesures consensuelles capables d'arrêter l'hémorragie, et les choix de société qu'il faudra trancher pour aller plus loin.

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MOTS-CLES

industrie , Economie , réindustralisation , Olivier Lluansi , made in France , énergie , nucléaire , fiscalité , impôts de production , simplification administrative , commande publique

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Lluansi

Olivier Lluansi est professeur au Cnam, auteur de « Réindustrialiser, le défi d'une génération ».