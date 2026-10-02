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Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, et le Premier ministre estonien, Taavi Roivas, visitent la base aérienne d'Amari, qui accueille la mission de politique aérienne de l'Alliance atlantique au-dessus des pays baltes, lors de la visite de M. Stoltenberg en Estonie pour discuter de la situation sécuritaire en Europe avec les dirigeants estoniens.
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MENACES DU KREMLIN

2 octobre 2026

Guerre hybride contre les Etats baltes : ce que l’Europe peut faire pour contrer la Russie

Sabotages, cyberattaques, désinformation, incursions de drones : la Russie multiplie les actions hostiles qui restent généralement sous le seuil d’un conflit armé ouvert. Les États baltes, particulièrement exposés, constituent un laboratoire de cette « guerre hybride ». À partir de leur expérience et de ses recherches, Alex Hardy examine les moyens dont disposent les Européens pour mieux anticiper ces campagnes, les attribuer et y répondre sans se laisser enfermer dans le piège de la zone grise.

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MOTS-CLES

guerre hybride , OTAN , pays baltes , Russie , Moscou , Kremlin , Vladimir Poutine , Estonie , lituanie , Lettonie , nuit de bronze , cyberattaque

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Alex Hardy

Alex Hardy est chercheur postdoctoral en Communication et médias à l'Université de Liverpool.