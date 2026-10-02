MENACES DU KREMLIN
2 octobre 2026
Guerre hybride contre les Etats baltes : ce que l’Europe peut faire pour contrer la Russie
Sabotages, cyberattaques, désinformation, incursions de drones : la Russie multiplie les actions hostiles qui restent généralement sous le seuil d’un conflit armé ouvert. Les États baltes, particulièrement exposés, constituent un laboratoire de cette « guerre hybride ». À partir de leur expérience et de ses recherches, Alex Hardy examine les moyens dont disposent les Européens pour mieux anticiper ces campagnes, les attribuer et y répondre sans se laisser enfermer dans le piège de la zone grise.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Alex Hardy est chercheur postdoctoral en Communication et médias à l'Université de Liverpool.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Alex Hardy est chercheur postdoctoral en Communication et médias à l'Université de Liverpool.