MENACES DU KREMLIN

Guerre hybride contre les Etats baltes : ce que l’Europe peut faire pour contrer la Russie

Sabotages, cyberattaques, désinformation, incursions de drones : la Russie multiplie les actions hostiles qui restent généralement sous le seuil d’un conflit armé ouvert. Les États baltes, particulièrement exposés, constituent un laboratoire de cette « guerre hybride ». À partir de leur expérience et de ses recherches, Alex Hardy examine les moyens dont disposent les Européens pour mieux anticiper ces campagnes, les attribuer et y répondre sans se laisser enfermer dans le piège de la zone grise.