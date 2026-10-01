PRISONNIERS DE LA REDISTRIBUTION
1 octobre 2026
La méthode Milei : imposer le libéralisme à un pays shooté à la dépense publique… quelles leçons pour la France ?
La venue de Javier Milei à Paris rappelle à la droite réformatrice son défi stratégique majeur : apporter un modèle économique de rupture en parvenant à bâtir une majorité politique. La leçon argentine donne-t-elle à la France les clés pour lever la « malédiction libérale » ?
9 min de lecture
MOTS-CLESJavier Milei , Argentine , France , libéralisme , réformes libérales , mesures , ligne libérale , croissance , dette , Budget , atouts , forces , faiblesses , Emmanuel Macron , transposer , contexte , électeurs , base électorale , syndicats , soutien , popularité , adhésion , opinion publique , sondages , dépenses publiques , impôts , taxes , fonction publique , administration
THEMATIQUESEconomie
Leonardo Orlando est philosophe, docteur en sciences politiques et relations internationales. Il a publié, avec Peggy Sastre, "Sexe, Science & Censure Les vérités taboues de la guerre du genre" aux éditions de L'Observatoire.
Jean-Charles Simon est économiste et entrepreneur. Chef économiste et directeur des affaires publiques et de la communication de Scor de 2010 à 2013, il a auparavent été successivement trader de produits dérivés, directeur des études du RPR, directeur de l'Afep et directeur général délégué du Medef. Actuellement, il est candidat à la présidence du Medef.
Il a fondé et dirige depuis 2013 la société de statistiques et d'études économiques Stacian, dont le site de données en ligne stacian.com.
Il tient un blog : simonjeancharles.com et est présent sur Twitter : @smnjc
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Leonardo Orlando est philosophe, docteur en sciences politiques et relations internationales. Il a publié, avec Peggy Sastre, "Sexe, Science & Censure Les vérités taboues de la guerre du genre" aux éditions de L'Observatoire.
Jean-Charles Simon est économiste et entrepreneur. Chef économiste et directeur des affaires publiques et de la communication de Scor de 2010 à 2013, il a auparavent été successivement trader de produits dérivés, directeur des études du RPR, directeur de l'Afep et directeur général délégué du Medef. Actuellement, il est candidat à la présidence du Medef.
Il a fondé et dirige depuis 2013 la société de statistiques et d'études économiques Stacian, dont le site de données en ligne stacian.com.
Il tient un blog : simonjeancharles.com et est présent sur Twitter : @smnjc