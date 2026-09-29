COURSE A LA TECHNOLOGIE

L’Ukraine bientôt dépassée par la capacité de la Russie à contrer ses innovations technologiques ? L’avertissement d’Eric Schmidt, l’ex patron de Google

Eric Schmidt, l’ex-patron de Google, alerte : la Russie a appris à neutraliser les innovations ukrainiennes et combine désormais sa puissance industrielle avec un cycle d’innovation qui lui est propre. Moscou a certes comblé une partie de son retard, mais l’avantage de Kyiv n’a pas disparu. À l’approche de l’hiver, la menace la plus immédiate tient moins à la course technologique qu’à la pénurie de missiles de défense aérienne.