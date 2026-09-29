POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Eric Schmidt prend la parole sur scène lors du sommet TIME100 2024 au Jazz at Lincoln Center le 24 avril 2024 à New York.
See image caption
See copyright

COURSE A LA TECHNOLOGIE

29 septembre 2026

L’Ukraine bientôt dépassée par la capacité de la Russie à contrer ses innovations technologiques ? L’avertissement d’Eric Schmidt, l’ex patron de Google

Eric Schmidt, l’ex-patron de Google, alerte : la Russie a appris à neutraliser les innovations ukrainiennes et combine désormais sa puissance industrielle avec un cycle d’innovation qui lui est propre. Moscou a certes comblé une partie de son retard, mais l’avantage de Kyiv n’a pas disparu. À l’approche de l’hiver, la menace la plus immédiate tient moins à la course technologique qu’à la pénurie de missiles de défense aérienne.

Photo of Tsiporah Fried
Tsiporah Fried Go to Tsiporah Fried page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Guerre en Ukraine , Russie , innovations , starlink , Eric Schmidt , rassvet , shahed , drones

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Tsiporah Fried image
Tsiporah Fried

Tsiporah Fried est Senior fellow a l’Hudson Institute. Ses travaux portent sur la sécurité transatlantique, la stratégie militaire, l'innovation dans le domaine de la défense et les implications stratégiques des technologies émergentes.