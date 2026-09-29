COURSE A LA TECHNOLOGIE
29 septembre 2026
L’Ukraine bientôt dépassée par la capacité de la Russie à contrer ses innovations technologiques ? L’avertissement d’Eric Schmidt, l’ex patron de Google
Eric Schmidt, l’ex-patron de Google, alerte : la Russie a appris à neutraliser les innovations ukrainiennes et combine désormais sa puissance industrielle avec un cycle d’innovation qui lui est propre. Moscou a certes comblé une partie de son retard, mais l’avantage de Kyiv n’a pas disparu. À l’approche de l’hiver, la menace la plus immédiate tient moins à la course technologique qu’à la pénurie de missiles de défense aérienne.
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MOTS-CLESGuerre en Ukraine , Russie , innovations , starlink , Eric Schmidt , rassvet , shahed , drones
THEMATIQUESGéopolitique
Tsiporah Fried est Senior fellow a l’Hudson Institute. Ses travaux portent sur la sécurité transatlantique, la stratégie militaire, l'innovation dans le domaine de la défense et les implications stratégiques des technologies émergentes.
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Tsiporah Fried est Senior fellow a l’Hudson Institute. Ses travaux portent sur la sécurité transatlantique, la stratégie militaire, l'innovation dans le domaine de la défense et les implications stratégiques des technologies émergentes.