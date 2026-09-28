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"Tu fais quoi, toi, dans la vraie vie ?", "De l'informatique en Angleterre. Ça aussi c'est en plein boum".
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RENDEZ-VOUS AVEC X

28 septembre 2026

Empathie suicidaire des Européens ? L’ancien garde du corps du chef politique du Hamas avait obtenu asile et nationalité britannique avant de projeter des attentats contre des juifs

Ancien garde du corps d’Ismaïl Haniyeh mystérieusement devenu citoyen britannique, "Mr X" est détenu à Londres à la demande de Berlin, qui le soupçonne d’avoir participé à la préparation d’attentats contre des cibles juives en Europe.

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MOTS-CLES

terrorisme , Grande Bretagne , Allemagne , Justice , Ismaël Haniyeh

THEMATIQUES

Terrorisme
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

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