RENDEZ-VOUS AVEC X

Empathie suicidaire des Européens ? L’ancien garde du corps du chef politique du Hamas avait obtenu asile et nationalité britannique avant de projeter des attentats contre des juifs

Ancien garde du corps d’Ismaïl Haniyeh mystérieusement devenu citoyen britannique, "Mr X" est détenu à Londres à la demande de Berlin, qui le soupçonne d’avoir participé à la préparation d’attentats contre des cibles juives en Europe.