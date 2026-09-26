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La dette française (image d'illustration)
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INSINCERITE BUDGETAIRE

26 septembre 2026

Retraites des fonctionnaires : les 45 milliards que l'État préfère ne pas voir

Derrière des taux de "cotisation employeur" qui dépassent 80 % du traitement pour les fonctionnaires civils et 126 % pour les militaires, l'État finance chaque année une subvention d'équilibre d'une quarantaine de milliards d'euros aux retraites de ses agents. Cette convention comptable gonfle la masse salariale des ministères, brouille l'origine des déficits et surestimerait même le PIB, donc sous-estimerait la dette. Le gouvernement avait promis de la corriger dans le budget 2027. Il vient d'y renoncer, alors que la Cour des comptes réclame précisément cette clarification. Vincent Delahaye, sénateur de l'Essonne et rapporteur pour avis du budget de la Sécurité sociale, décrypte les enjeux d'une opacité qui arrange tout le monde à la veille de la présidentielle.

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MOTS-CLES

finances publiques , économie , finance , cour des comptes , dettes , retraites

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Vincent Delahaye

Vincent Delahaye, sénateur de l’Essonne (Union Centriste) et membre de la commission des finances, a notamment été rapporteur de la commission d’enquête sénatoriale sur les concessions autoroutières

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