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Blurred backgroundCette capture vidéo, réalisée par la Marine nationale française le 23 juin 2026 et diffusée le 25 juin 2026, montre un officier de la Marine nationale observant aux jumelles le pétrolier « Deliver » avant son interception en Méditerranée. Ce navire est soupçonné d'appartenir à la « flotte fantôme » russe.
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GUERRE HYBRIDE

25 septembre 2026

Menace de drones russes sur le sud de la France : crédible ou pas ?

Selon le quotidien espagnol El Mundo, la CIA aurait averti Paris, Madrid et Rome d'un possible projet russe d'attaque de drones lancés depuis des navires en Méditerranée. Ce jeudi soir, Emmanuel Macron a démenti toute alerte de la CIA aux services français, comme l'avait fait avant lui le ministre italien de la Défense.

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MOTS-CLES

drones russes sud de la France , drone Gerbera , menace russe Méditerranée , guerre hybride , Russie , Emmanuel Macron , CIA

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Tsiporah Fried

Tsiporah Fried est Senior fellow a l’Hudson Institute. Ses travaux portent sur la sécurité transatlantique, la stratégie militaire, l'innovation dans le domaine de la défense et les implications stratégiques des technologies émergentes.

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François Chauvancy

Général François Chauvancy, président de l'Association Nationale des Officiers de Carrière en Retraite (ANOCR) également consultant en géopolitique. Il est aussi l'auteur de « Blocus du Qatar : l’offensive manquée. Guerre de l’information, jeux d’influence, affrontement économique ».