GUERRE HYBRIDE

Menace de drones russes sur le sud de la France : crédible ou pas ?

Selon le quotidien espagnol El Mundo, la CIA aurait averti Paris, Madrid et Rome d'un possible projet russe d'attaque de drones lancés depuis des navires en Méditerranée. Ce jeudi soir, Emmanuel Macron a démenti toute alerte de la CIA aux services français, comme l'avait fait avant lui le ministre italien de la Défense.