GUERRE HYBRIDE
25 septembre 2026
Menace de drones russes sur le sud de la France : crédible ou pas ?
Selon le quotidien espagnol El Mundo, la CIA aurait averti Paris, Madrid et Rome d'un possible projet russe d'attaque de drones lancés depuis des navires en Méditerranée. Ce jeudi soir, Emmanuel Macron a démenti toute alerte de la CIA aux services français, comme l'avait fait avant lui le ministre italien de la Défense.
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Tsiporah Fried est Senior fellow a l’Hudson Institute. Ses travaux portent sur la sécurité transatlantique, la stratégie militaire, l'innovation dans le domaine de la défense et les implications stratégiques des technologies émergentes.
Général François Chauvancy, président de l'Association Nationale des Officiers de Carrière en Retraite (ANOCR) également consultant en géopolitique. Il est aussi l'auteur de « Blocus du Qatar : l’offensive manquée. Guerre de l’information, jeux d’influence, affrontement économique ».
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