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L'écrivain, poète et romancier québécois d'origine haïtienne Thelyson Orelien pose lors d'une séance photo à Paris, le 8 septembre 2026.
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"C’ETAIT CA OU MOURIR"

24 septembre 2026

Panique morale à Saint-Germain des Prés : et si l’affaire Thélyson Orélien venait de mettre en lumière une vérité bien plus cruelle pour son avenir qu’une simple imposture littéraire ?

En ébranlant le mythe de l'écrivain pur et l'autorité des élites intellectuelles, l'émergence de l'IA en littérature ne détruit pas l'art : elle le force à se réinventer.

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Photo of Thierry Crouzet
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MOTS-CLES

professions intellectuelles , Littérature , C'était ça ou mourir , Thélyson Orélien , IA , Intelligence Artificielle , Art , artiste

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

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Thierry Crouzet

Thierry Crouzet est écrivain, blogueur et spécialiste des nouvelles technologies.

Ses dernières publications : Les Confins du monde, (Basilicataturistica.com, 2014), Ératosthène (L’Âge d’homme, 2014), Clitoria (Thaulk, 2014).

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Alexandre Gefen

Alexandre Gefen est Directeur de recherche au CNRS, ses travaux portent principalement sur la théorie littéraire appliquée à la littérature française contemporaine. Auteur de Histoire culturelle de l’IA.

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