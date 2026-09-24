"C’ETAIT CA OU MOURIR"
24 septembre 2026
Panique morale à Saint-Germain des Prés : et si l’affaire Thélyson Orélien venait de mettre en lumière une vérité bien plus cruelle pour son avenir qu’une simple imposture littéraire ?
En ébranlant le mythe de l'écrivain pur et l'autorité des élites intellectuelles, l'émergence de l'IA en littérature ne détruit pas l'art : elle le force à se réinventer.
12 min de lecture
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Thierry Crouzet est écrivain, blogueur et spécialiste des nouvelles technologies.
Ses dernières publications : Les Confins du monde, (Basilicataturistica.com, 2014), Ératosthène (L’Âge d’homme, 2014), Clitoria (Thaulk, 2014).
Alexandre Gefen est Directeur de recherche au CNRS, ses travaux portent principalement sur la théorie littéraire appliquée à la littérature française contemporaine. Auteur de Histoire culturelle de l’IA.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Thierry Crouzet est écrivain, blogueur et spécialiste des nouvelles technologies.
Ses dernières publications : Les Confins du monde, (Basilicataturistica.com, 2014), Ératosthène (L’Âge d’homme, 2014), Clitoria (Thaulk, 2014).
Alexandre Gefen est Directeur de recherche au CNRS, ses travaux portent principalement sur la théorie littéraire appliquée à la littérature française contemporaine. Auteur de Histoire culturelle de l’IA.