INFLUENCE FRANCAISE
23 septembre 2026
Discours de Macron à l’ONU : mais au fait, qui écoute encore vraiment la France aujourd’hui ?
Face à l’émergence de nouveaux rivaux, la diplomatie française vacille entre principes d’hier et réalités de demain. Si Paris conserve d'imposants atouts stratégiques, son poids réel exige désormais de renoncer aux grandes postures pour bâtir des alliances concrètes.
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THEMATIQUESGéopolitique
Frédéric Encel est Docteur en géopolitique, professeur à Sciences Po Paris et à la Paris School of Business, organisateur des Rencontres géopolitiques annuelles de Trouville-sur-Mer.
Frédéric Charillon est professeur des universités en science politique à l’université Paris Cité, codirecteur du centre Géopolitique, Défense et Leadership à l’ESSEC. Il enseigne également à Sciences Po Paris, ainsi que comme professeur invité dans plusieurs universités étrangères. Il a cofondé l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (Irsem).
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Frédéric Encel est Docteur en géopolitique, professeur à Sciences Po Paris et à la Paris School of Business, organisateur des Rencontres géopolitiques annuelles de Trouville-sur-Mer.
Frédéric Charillon est professeur des universités en science politique à l’université Paris Cité, codirecteur du centre Géopolitique, Défense et Leadership à l’ESSEC. Il enseigne également à Sciences Po Paris, ainsi que comme professeur invité dans plusieurs universités étrangères. Il a cofondé l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (Irsem).