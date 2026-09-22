EXPERIENCE ARGENTINE

Flambée des carburants et finances publiques à sec : mais que ferait Javier Miléi ?

Entre flambée des prix, tensions sur les approvisionnements et finances publiques dégradées, la France cherche comment protéger les automobilistes. L’expérience argentine suggère une réponse moins sommaire que la légende de la tronçonneuse : amortir le choc, aider certains ménages, mais accepter de bousculer les dépenses existantes avant de laisser filer le déficit.