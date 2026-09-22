EXPERIENCE ARGENTINE
22 septembre 2026
Flambée des carburants et finances publiques à sec : mais que ferait Javier Miléi ?
Entre flambée des prix, tensions sur les approvisionnements et finances publiques dégradées, la France cherche comment protéger les automobilistes. L’expérience argentine suggère une réponse moins sommaire que la légende de la tronçonneuse : amortir le choc, aider certains ménages, mais accepter de bousculer les dépenses existantes avant de laisser filer le déficit.
7 min de lecture
MOTS-CLESJavier Miléi , Sébastien Lecornu , Aides carburant , flambée des prix , gazole , Essence , diesel , Budget
THEMATIQUESEconomie
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.