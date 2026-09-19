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Blurred backgroundCAF (Caisse d'Allocations Familiales).
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CONTRACEPTION FISCALE

19 septembre 2026

Gel des allocations familiales ? La famille, victime discrète mais tragique du projet de budget 2027

Un rapport de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales propose de baisser les seuils d'accès aux tranches supérieures des allocations familiales, une mesure technique qui ne suscite presque aucune indignation, contrairement au gel des retraites. Pour l'économiste Marc de Basquiat, cette discrétion n'est pas un hasard : elle révèle une dérive entamée depuis 2014, qui transforme peu à peu une politique familiale universelle, héritée de 1945, en un dispositif social sous condition de ressources.

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MOTS-CLES

allocations familiales , Caf , Budget 2027 , IGF , politique familiale , quotient familial , natalité , classes moyennes , Marc de Basquiat , Igas

THEMATIQUES

Social
A PROPOS DES AUTEURS
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Marc de Basquiat

Marc de Basquiat est consultant, formateur, essayiste et conférencier. Fondateur de StepLine, conseil en politiques publiques, il préside le think tank AIRE créé en 1989 par Henri Guitton et intervient comme expert GenerationLibre. Il est diplômé de Centrale-Supélec, d'ESCP Europe et docteur en économie de l'université d'Aix-Marseille. Son dernier ouvrage : L'ingénieur du revenu universel, éditions de L'Observatoire. 