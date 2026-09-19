CONTRACEPTION FISCALE
19 septembre 2026
Gel des allocations familiales ? La famille, victime discrète mais tragique du projet de budget 2027
Un rapport de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales propose de baisser les seuils d'accès aux tranches supérieures des allocations familiales, une mesure technique qui ne suscite presque aucune indignation, contrairement au gel des retraites. Pour l'économiste Marc de Basquiat, cette discrétion n'est pas un hasard : elle révèle une dérive entamée depuis 2014, qui transforme peu à peu une politique familiale universelle, héritée de 1945, en un dispositif social sous condition de ressources.
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Marc de Basquiat est consultant, formateur, essayiste et conférencier. Fondateur de StepLine, conseil en politiques publiques, il préside le think tank AIRE créé en 1989 par Henri Guitton et intervient comme expert GenerationLibre. Il est diplômé de Centrale-Supélec, d'ESCP Europe et docteur en économie de l'université d'Aix-Marseille. Son dernier ouvrage : L'ingénieur du revenu universel, éditions de L'Observatoire.
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Marc de Basquiat est consultant, formateur, essayiste et conférencier. Fondateur de StepLine, conseil en politiques publiques, il préside le think tank AIRE créé en 1989 par Henri Guitton et intervient comme expert GenerationLibre. Il est diplômé de Centrale-Supélec, d'ESCP Europe et docteur en économie de l'université d'Aix-Marseille. Son dernier ouvrage : L'ingénieur du revenu universel, éditions de L'Observatoire.