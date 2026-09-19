CONTRACEPTION FISCALE

Gel des allocations familiales ? La famille, victime discrète mais tragique du projet de budget 2027

Un rapport de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales propose de baisser les seuils d'accès aux tranches supérieures des allocations familiales, une mesure technique qui ne suscite presque aucune indignation, contrairement au gel des retraites. Pour l'économiste Marc de Basquiat, cette discrétion n'est pas un hasard : elle révèle une dérive entamée depuis 2014, qui transforme peu à peu une politique familiale universelle, héritée de 1945, en un dispositif social sous condition de ressources.