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Le président français Emmanuel Macron s'exprime lors d'une réunion du Conseil de défense consacrée à la guerre au Proche-Orient, au palais de l'Élysée à Paris, le 8 avril 2026. Image d'illustration
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POUDRIERE

18 septembre 2026

La France en marche pour sa première présidentielle par temps de crise aiguë ?

Face à la recrudescence des menaces hybrides en Europe, Emmanuel Macron réunit les chefs de parti aux côtés des patrons du renseignement. Alors que l'échéance de 2027 se profile, la géopolitique et la résilience s'imposent au cœur du jeu politique. Une question centrale émerge : quel candidat aura la carrure nécessaire pour tenir le gouvernail en période de chaos ?

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MOTS-CLES

France , crise , élection présidentielle , DGSI , DGSE , Emmanuel Macron , menaces hybrides , europe , Russie

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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François Heisbourg

François Heisbourg est président de l’International Institute for Strategic Studies (IISS), basé à Londres, et du Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP).

Il est conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS).

Il a été membre du Centre d'Analyse et de Prévision du ministère des affaires étrangères (1978-79), premier secrétaire à la représentation permanente de la France à l’ONU (1979-1981. 

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Samuel Jequier

Samuel Jequier est ancien directeur du développement chez Ipsos.

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